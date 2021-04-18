في جنازة الأمير فيليب: عقد كيت ميدلتون بمثابة تكريم مؤثر للملكة إليزابيث وللراحلة الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 07:47 مساءً - جذبت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، الأنظار فور وصولها إلى St George’s Chapel في قصر وندسور لحضور جنازة الأمير فيليب، وذلك من خلال مجوهراتها الفاخرة التي تعد بمثابة تراث ملكي أصيل.

مجوهرات كيت ميدلتون- الصورة من حساب انستقرام enews





لم يكن اختيار كيت لهذه المجوهرات الثمينة بمثابة صدفة بل تحية وتقدير لحماتها الأميرة ديانا.. فارتدت عقدًا من اللؤلؤ يُعرف باسم قلادة اللؤلؤ اليابانية المكونة من أربعة صفوف تكريماً للملكة إليزابيث مع أقراط لؤلؤ تليق به.

في جنازة الأمير فيليب: عقد كيت ميدلتون بمثابة تكريم مؤثر للملكة إليزابيث

عقد كيت ميدلتون من اللؤلؤ والماس

الملكة إليزابيث مرتدية عقد اللؤلؤ والماس- الصورة من حساب انستقرام enews



كما جرت العائدة في العائلة الملكية البريطانية، اختارت كيت ميدلتون ارتداء مجموعة من قطع المجوهرات الثمينة الخاصة بالملكة إليزابيث منسقةً إياها مع فستانها الأسود من توقيع رولاند موريه؛ فجاءت عبارة عن أقراط متدلية وعقد على شكل طوق مرصع بالماس واللؤلؤ من أربعة خيوط؛ والذي كانت قد ارتدته كيت سابقًا في حفل الذكرى السبعين لزواج الملكة ودوق إدنبرة في عام 2017.

ومن المثير للاهتمام أن هذا العقد قد تم ارتداءه حتى اليوم من قبل ثلاثة أجيال من النساء المؤثرات في العالم، حيث كانت قد ارتدته أيضاً الراحلة الليدي ديانا في زيارة لها لدولة هولندا عام 1982.

الأميرة ديانا مرتدية عقد اللؤلؤ والماس الفاخر- الصورة من حساب انستقرام enews

وتضم هذه القطعة أربعة خيوط من اللؤلؤ الياباني الفاخر مع قفل ماسي، حيث يُقال أن هذا العقد كان هدية للملكة من الحكومة اليابانية وقد تم تصميمه من قبل دار غرارد Garrard الراقية.

أقراط كيت ميدلتون من اللؤلؤ والماس

كيت ميدلتون ترتدي مجوهرات ملكية ثمينة- الصورة من حساب انستقرام

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أما بالنسبة للأقراط التي نسقتها دوقة كامبريدج مع العقد، فهي من لؤلؤ البحرين، والتي كان قد أهداها ملك البحرين للملكة في حفل زفافها إلى الأمير فيليب في عام 1947.

هذه الأقراط مرصعة بماسة مستديرة كبيرة مع ماسة دائرية أصغر تتدلى منها. تتدلى من هناك ثلاث ماسات بتصميم باغيت، مع ثلاثة ماسات صغيرة أخرى تفسح المجال أمام اللؤلؤة المتدلية.