«طلق بنت عمه قبل سفره إلى مصر».. قصة حب نادية مصطفى وأركان فؤاد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موجة من الغضب والاستياء، عبرت عنها الفنانة نادية مصطفى، عقب سخرية الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز عقله طار» من زوجها الفنان أركان فؤاد، إذ قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»: «مش كفاية بيتريق على اللى جايبهم، هيتريق كمان على الناس المحترمة، اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم، مفهمتش إيه الإيفيه «النكتة» أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد، وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول».

نادية مصطفى توجه رسالة شديدة اللهجة لرامز جلال

تصدرت تصريحات الفنانة نادية مصطفى، التريند، وموقع البحث «جوجل»، وكانت قالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن زوجها أركان فؤاد فنان محترم وكل الناس تشهد له بالاحترام ولم يخطئ في حق أحد، «احنا كعيلة في حالنا وماشيين جنب الحيطة ومحترمين نفسنا، فنلاقي ولا لينا ولا علينا في سياق عبارة فيها تريقة على ضيف على كرشه ولبسه ثم يختم حديثه بقوله «ما أنت لازم تقع عشان لابس جزمة أركان فؤاد».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة حُب وارتباط الفنانة نادية مصطفى وأركان فؤاد.

قبل أعوام ظهرت الفنانة نادية مصطفى، ضيفة على برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت عن علاقتها بزوجها الفنان السوري أركان فؤاد، إذ قالت: «تعرفت عليه من خلال شركات الإنتاج التي كنت أعمل بها، فقد كانا زميلين في العمل ونستشير بعضنا البعض في الأعمال، حتى شعرت بحبه لي وبالفعل طلب مني الزواج وفرصة للتعارف».

نادية مصطفى: أركان كان عاقد قرانه على ابنة عمه وانفصلا

وتابعت الفنانة: «قبل حضوره إلى مصر كان مرتبطا وعقد قرانه على ابنة عمه في سوريا، وكان يحب مصر للغاية، وحضر إلى مصر بسبب حبه للفن، ورأى أن مستقبله الفني بها، وأراد تحقيق ذاته في مصر، ولم يرد ظلم ابنة عمه معه التي ستنتظره مدة طويلة، فاتفقا على الانفصال».

قصة سلسلة أهداها أركان فؤاد لنادية مصطفى في عيد ميلادها

قصة ارتباط وحُب أركان فؤاد ونادية مصطفى، تحاكى عنها الوسط الفني بأكمله، إذ تابعت: «أثناء تحضيرنا لأغنية تحمل اسم «مكتوب عليا»، التي سجلتها في يوم عيد ميلادي، خلع سلسلة كانت خاصة به وحاول أن يلبسها لي، ولكنها سقطت منه بسبب رفضي ودفعي ليده، ولكنه أقسم أن يعطيها لي، وشعرت أنه من حينها أحبني، وبعدها تحدث مع أصدقاء لي وطلبني للزواج، وهو ما حدث».

وافقت الفنانة نادية مصطفى على الزواج من أركان فؤاد، وأنجبا 3 بنات هن «فيروز وريم وهمسة»، وقد أحبت بناتها الغناء أيضا، خصوصاً أنهن عشن في بيت لأب وأم يعشقان الغناء، فتعلمن منهما، فيروز في البداية أحبت الغناء، ثم همسة غنّت في الأوبرا، أما الوحيدة التي ابتعدت عن المجال الفني وتزوجت، فهي ريم.

وتابعت الفنانة خلال الحلقة، بالحديث عن زوجها، قائلة: «أركان تنازل عن احتياجاته كزوج وقت انشغالي في عملي، وهو ما لا يقبله أي زوج شرقي».