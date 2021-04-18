دخلت السجن واتخانت وتركها الهضبة.. محطات في حياة ضحية رامز عقله طار اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدأت حياتها كمذيعة شبابية، في 2006، ببرنامج «شبابيك» ومن ثم «عز الشباب» على قناة روتانا، عرفها الجمهور بطلتها المتيزة، وخفة دمها، وظهورها بطبيعتها وتلقائيتها، قبل أن تطل علينا كممثلة بمسلسل «المواطن إكس» الذي أكسبها شعبية كبيرة.

الفنانة دينا الشربيني، ضحية رامز جلال اليوم، ببرنامجه «رامز عقله طار» المُذاع على فضائية mbc مصر، التي شهدت حياتها الكثير من المحطات الصعبة، على الرغم من الانتعاشة الفنية التي تعيشها، إلا أنها مرت بالكثير من التخبطات، والمشاكل، والأزمات، التي لا تخجل منها بل وتتحدث عنها، كما لو أنها تسجل مراحل كفاحها.

دينا الشربيني، التي ارتبط اسمها خلال الـ3 أعوام الماضية بالفنان الكبير عمرو دياب، بعد علاقة ارتباط انتهت بالانفصال، ورفضه العودة إليها، ما جعلها محط أنظار الكثير.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، محطات في حياة دينا الشربيني، ضحية رامز جلال اليوم.

اتخانت من حبيبها وصديقتها

قصة موجعة عاشتها الفنانة، بعدما اكتشفت خيانة خطيبها مع صديقتها، كانت سردتها من قبل مع الإعلامية، راغدة شلهوب عبر قناة «الحياة».

قائلة: «أول ما شوفتهم روحت البيت، معملتش أي حاجة، اتكلمت بعدين، مقدرتش أواجه حتى، اتضايقت منها أكتر منه بكتير، أنا ممكن أتوقع من أي راجل أنه يعمل كده، لكن مكنتش متوقعة أبدا إن صاحبتي اللي عايشة معايا وقريبة مني أوي إنها تعمل كده، ده اللي وجعني، هي وجعتني أكتر منه رغم أنه خطيبي».

وتابعت: «كنت بحكيلها بعشم جدا، كنت معرفاها بيحب إيه وبيكره إيه، اديتها المفتاح وطريقة الاستخدام هدية، وصديقتي دي رجعت كلمتني بعد سنتين تقريبا، كانت مبرراتها إن كده كده كانت شايفة موضوعي معاه بايظ ومش هتفرق وكأنها فاعل خير، هو فضل خلال السنتين وأكتر يحاول نرجع، لكن أنا كنت خلاص نهيت الموضوع، لازم ننهي الموضوع خاصةً لما يكون الموقف بيتكرر وبنعدي كتير».

سجن لمدة عام

محطة ليست هينة، عاشتها الفنانة، قبل 8 أعوام من اليوم بعد أن حُكم عليها بالحبس لمدة عام، ومنعها من مزاولة الهنة، إثر القبض عليها داخل شقة كانت تتردد عليها لشراء المواد المخدرة.

حيث اعترفت «دينا» حينها بتعاطيها للهيروين، وحُكم عليها حينها بالسجن لمدة عام، وغرامة 10 آلاف جنيه، لتخرج خلال عام 2014.

تعرضت للتنمر

حملات تنمر واسعة صاحبت الفنانة دينا الشربيني، أكثر من مرة، خاصة عقب ارتباطها بالفنان عمرو دياب، فلم يتركها بعض الجمهور عقب أي مناسبة تظهر فيها إلا وتنمروا على ملامحها وجسدها، وطلتها.

وكان على رأسها، عقب ظهورها وهي تؤدي «رقصة كيكي»، حيث أكدت خلال برنامجها مع صاحبة السعادة، إنها تعرضت لحملة تنمر كبيرة، قائلة: «بفتح مواقع التواصل الاجتماعي لاقيتهم منزلين صورتي ومكتوب فوقي إلحق.. السلعوة فكت، عمري ما علقت على شكل حد، دي خلقة ربنا».

تركها الهضبة دون رجوع

كانت انتهت علاقتها بالفنان عمرو دياب، في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد 3 أعوام من الارتباط، بدأت بالتلميحات أولاً قبل الحديث بشكل صريح.

وألمح الهضبة في وقت سابق، عن سعادته بحياته عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وقال قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب» في الحفل الخاص الذي أحياه حينها: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديل خلال الفترة الأخيرة.

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