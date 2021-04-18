استشاري تغذية ينصح بـ«الكشري».. ويحذر: الفراخ واللحمة مرة واحدة في الأسبوع

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتقد العديد من ربات المنازل، أن شهر رمضان الكريم، ماراثون لإعداد أشهر أطباق اللحوم، الحمراء والبيضاء بشكل يومي ومستمر، كوجبة رئيسية، وأساسية على طاولة طعامك.

وتتفنن السيدات غالبًا في طهي أشهى أطباق اللحوم، بنكهات وأطعمة مختلفة، للتنوع على طاولة الطعام.

استشاري تغذية يحدد النسبة السليمة لتناول اللحوم

وفي هذا السياق، حدد الدكتور محمد سراج، استشاري التغذية العلاجية، الكميات المحددة الواجب تناولها في اللحوم بكافة أنواعها، قائلًا: «اللحمة والفراخ تكون 4 مرات في الشهر، يعني مرة في الأسبوع، لحمة أو فراخ».

وأكد استشاري التغذية، أن تلك النسبة تحمي الإنسان من الإصابة بالنقرص، أو تراكم الدهون، ما يُنتج عنها تصلب الشرايين، وغيرها من المشكلات.

كما نصح «سراج» خلال حديثه لـ«هُن»، بتناول الأسماك مرتين فقط في الأسبوع، للاستفادة من الأوميجا 3.

بروتين نباتي طول الشهر.. كلوا كشري

وعلى الرغم من تحذيرات استشاري التغذية العلاجية من البروتين الحيواني، إلا إنه نصح بتناول البروتين النباتي طيلة الشهر، لأنه يمد الجسم بالبروتينات المفيدة، التي يحتاجها، كما أنه لا يسبب مشكلات البروتين الحيواني من اللحوم.

ونصح «سراج»، بتناول الكشري لأنه يضم الكثير من البروتينات النباتية الهامة للصحة.

الإكثار من الخضروات وتجنب النشويات

وأشار الاستشاري، لأهمية الأكلات التي تحتوي على الأوراق الخضراء، مثل الجرجير، الخبيزة، الملوخية، والسبانخ.

بينما حذر من الإفراط في النشويات، قائلًا: ممكن من 6 لـ 8 مرات بس نشويات في الشهر، ومينفعش أجمع بين العيش والأرز، أو مع المكرونة والبطاطس، لأن كل دي نشويات، لازم اختار نوع واحد فقط».

وأكد أهمية وجبة الإفطار على الصباح، وتنوع قيمتها الغذائية: «ممكن لو معملتش كدة يكون سبب للإصابة بالسكر».