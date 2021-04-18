«علشان تبقي فاهمة».. 9 معلومات عن كرة القدم يجب معرفتها قبل لقاء القمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يترقب مشجعو الكرة المصرية والعربية مباراة القمة 121، وهي مباراة حاسمة في ظل منافسة فريقي الأهلي والزمالك، على قمة ترتيب الدوري المصري في الموسم الجاري، وسيكون موعدها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسينطلق الاستديو التحليلي على قناة «أون تايم سبورت سبورتس HD1»، الساعة السابعة عقب الإفطار مباشرة، ويقوده الإعلامي سيف زاهر.

تسعى السيدات لتصدر المشهد اليوم، بجوار أزواجهن، حرصًا منهن على عدم تركهم المنزل للذهاب لمشاهدة مباراة القمة في الساحات الشعبية والكافيهات الناقلة له.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، نصائح ومعلومات للسيدات، تساعدهن على معرفة أصول وضوابط كرة القدم، داخل «الساحرة المستديرة».

عدد اللاعبين

كرة القدم هي رياضة جماعية بين فريقين، يتكون كل منهما من 11 لاعبا، وتُلعب في ملعب مستطيل مع مرميين في جانبيه.

الهدف من كرة القدم

يُهدف من لعب كرة القدم، إحراز الأهداف عبر ركل الكرة داخل المرمى.

حارس المرمى

هو اللاعب الوحيد الذي يُسمح له أن يلمس الكرة بيديه أو ذراعيه، بشرط أن يكون داخل منطقة الجزاء الخاصة به.

وقت المباراة

عادة ما تكون المباريات 90 دقيقة على شوطين، مدة الأول مثل الثاني 45 دقيقة، وبينهما استراحة قصيرة مدتها 15 دقيقة.

ضربة الجزاء

ضربة الجزاء يجري احتسابها من قبل الحكم، عند إعاقة اللاعب داخل منطقة الجزاء، أو لمس الكرة باليد بشكل متعمد، وتأتي كعقاب لللاعب في حال ارتكاب خطأ داخل المنطقة المعروفة باسم منطقة الـ18، ويتم تنفيذ الركلة من على بعد 11 مترا عن خط المرمى، ويشترط عدم وجود أي لاعب من كلا الفريقين داخل منطقة الـ18 أثناء تنفيذها سوى الحارس.

الحكام في كرة القدم

ويتكون قاضي المباراة من حكم ساحة، وحكمين مساعدين، وحكم رابع، وهو المشرف على الفعالية الرياضية، وله سلطة اتخاذ قرارات وتطبيق القوانين وإعلان النتيجة من وجهة نظر محايدة.

الفار

هي تقنيّة تقوم على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدامِ لقطات فيديو وسمّاعة رأس للتواصل معَ الحكم المُساعد عندَ الضرورة.

العقوبات

أول إنذار يكون بإشهار البطاقة الصفراء، والطرد يكون بالبطاقة الحمراء.

قانون التسلل

يُعتبر لاعب كرة القدم في موقف تسلل في حال توجه الكرة إليه وكان أي جزء من رأسه، أو جسده، أو قدميه، أقرب إلى خط مرمى الفريق المُنافس من أحد لاعبي هذا الفريق، ولا يتم احتساب مُخالفة تسلل على اللاعب في حال كان موجوداً على خطٍ واحد مع أي من لاعبي الفريق المُنافس عدا حارس المرمى.

ويُشترط لوجود التسلل أن يكون لاعب الفريق مُشاركاً في اللعب النشط، ويتم احتساب ركلة حرة غير مُباشرة على اللاعب الذي قام بمخالفة التسلل لصالح الفريق المنافس في حال ثبت وجود التسلل.