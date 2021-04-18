كورونا اليوم: احذر 5 أعراض حرجة.. وهذا ما يحدث إذا تلقيت لقاحين مختلفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

احذر 5 أعراض حرجة

نستعرض 5 علامات وأعراض حرجة لفيروس كورونا تتطلب دخول المستشفى، وفقا لموقع timesofindia.

فيما يلي بعض الدلائل التي تشير إلى ضرورة نقل الشخص إلى المستشفى في مثل هذا السيناريو، تعاني من صعوبة في التنفس، انخفاض في مستويات الأكسجين، الهذيان أو الشعور بالارتباك من أي نوع، ألم الصدر، شفاه زرقاء.

هذا ما يحدث إذا تلقيت لقاحين مختلفين

تلقى رجل أمريكي من نيو هامبشاير عن طريق الخطأ جرعتين من لقاحين مختلفين ضد "كوفيد-19"، والخبراء الصحيون يؤكدون سلامته حتى الآن، وعندما حدد، كريغ ريتشاردز، من بلدة ليمبستر في نيوهامشير بالولايات المتحدة، موعده الأول في موقع في غرب مدينته الواقعة في مقاطعة بوون بولاية إنديانا الأمريكية، تلقى حقنة من لقاح "موديرنا"، وفقا لـ WMUR 9، وحين عاد بعد أربعة أسابيع لإكمال سلسلة اللقاح الخاصة به، تم إعطاؤه عن طريق الخطأ حقنة من لقاح "فايزر"، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى الرغم من تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين من الخلط بين الجرعات من الشركتين، يصر مسؤولو الصحة بولاية نيوهامشير على أن ريتشاردز سيكون بخير، مع عدم الحاجة إلى مزيد من الجرعات في الوقت الحالي.

تصميم نسخة معدلة من لقاح أسترازينيكا نهاية 2021

قال مسؤول في شركة "أستراينيكا" المنتجة للقاح كورونا، إن نسخة معدلة من اللقاح مصممة لمواجهة السلالة المتحورة التي ظهرت في جنوب إفريقيا قد يكون جاهزا بحلول نهاية عام 2021.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت سارة والترز مديرة شركة أسترازينيكا في النمسا إن الدراسات حتى الآن تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا الحالي كان أقل فاعلية ضد البديل الأكثر عدوى الموثق لأول مرة في جنوب أفريقيا كان "صغيراً جدا بحسب لا يمكن استخلاص النتائج النهائية".