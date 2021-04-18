من يحسم القمة؟.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عشاق كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، على موعد مع متابعة موقعة من العيار الثقيل في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، عندما يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في لقاء يقام على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وكشفت الدكتورة عبير فؤاد مفاجأة حول توقعاتها للفائز في المبارة، إذ قالت إن الحظوظ شبه متساوية بين الفريقين، وإن كان الزمالك لديه فرصة أكبر لتحقيق الانتصار على الأهلي.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي والزمالك كالتالي:

نجوم الأهلي

علي لطفي حارس مرمى.. 14 اكتوبر 1989 (برج الميزان):

الكواكب مجتمعة في مواجهته، والقمر في وضع معاكس، بالنسبة له وقد يحد ذلك من طاقته وتركيزه لذلك من المهم أن ينتبه، ويجب أيضا أن ينتبه لسلامته.. قد يكون عرضة للإصابة (والله أعلم).

عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (برج الحمل):

قد يكون مشوشا بعض الشيء ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

أيمن أشرف مدافع.. 9 ابريل 1991 (برج الحمل):

قد يكون مشوشا بعض الشيء ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

طاهر محمد طاهر.. خط وسط مهاجم.. 7 مارس 1997 (برج الحوت):

الوضع الفلكي يدعمه جدا ويبدو مبادرا ومهاجما بقوة، لديه حماس وطاقة بدنية مما يساعده على التماسك طوال وقت المباراة.

محمد شريف مهاجم.. 4 فبراير 1996 (برج الدلو):

الوضع الفلكي يمنحه يقظة ذهنية وسرعة في الحركة، ينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم، لديه إصرار ولياقة بدنية، وقد يستطيع أن يسدد هدفا في لمح البصر.

نجوم الزمالك

محمود جنش حارس المرمى.. 10 يوليو 1987 (برج السرطان):

القمر في برجه يمنحه ذهنا حاضرا، ويبدو مسيطرا، متحكما في أدواته، ويفرض نفسه وإرادته بقوة.

محمود شيكابالا لاعب وسط مهاجم... 5 مارس 1986 (برج الحوت):

الوضع الفلكي يدعمه جدا ويبدو مبادرا ومهاجما بقوة، لديه حماس وطاقة بدنية مما يساعده على التماسك طوال وقت المباراة.

طارق حامد لاعب خط وسط مدافع.. 24 اكتوبر 1988 (برج العقرب):

يحالفه الحظ جدا ويستطيع أن يدافع بقوة وقد يظهر أسلوبا متطورا في دفاعه.

أشرف بن شرقي.. لاعب خط وسط مهاجم.. 24 سبتمبر 1994 (برج الميزان):

الكواكب مجتمعة في مواجهته، والقمر في وضع معاكس بالنسبة له، وقد يحد ذلك من طاقته وتركيزه لذلك من المهم أن ينتبه، ويجب أيضا أن ينتبه لسلامته.. وقد يكون عرضة للإصابة (والله أعلم).

مروان حمدي مهاجم.. 15 نوفمبر 1996 (برج العقرب):

يحالفه الحظ جدا ويستطيع أن يستغل الفرص ليهاجم بقوة.