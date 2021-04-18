«سعرها خيالي».. مصممة عصا غفران الغريب: مصنوعة من كيلو فضة ومطلية بدهب عيار 24

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عصا لامعة، متوسطة الطول، جاء رأسها كرأس أسد، ربما يدل على شخصيته بالعمل، لا ينتقل إلا بها، وكأنها جزء من شخصيته، يتكئ عليها، ويشاور بها.

هي عصا «غفران الغريب» الدور الذي يجسده، الفنان أمير كرارة، في مسلسل نسل الأغراب، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، أمام الفنان أحمد السقا ومي عمر. منذ المشهد الأول لـ «غريب» باتت تلك العصا جزًء منه لا يتخلى عنها، لها تصميم مختلف وغير معتاد، يخطف الأنظار، بسبب لمعانها ورأسها التي جاءت رأس أسد.

مصممة عصا غفران الغريب: سعرها خيالي

وعقب تداول صورة العصا، وسؤال رواد واقع التواصل الاجتماعي عنها، تواصل «هُن» مع سالي مُبارك، مُصمة الحلي، التي قامت بتصميم العصا، للكشف عن تفاصيلها.

وأكدت مصممة الحُلي، إن الفنان أمير كرارة طلب منها تصميمها منذ أن انتهى من العمل في مسلسل «الاختيار»: «من بعد ما انتهى من الاختيار، ومضى على نسل الأغراب، وهو قالي عاوزة الشخصية تبقى مميزة بإكسسوارات غريبة، وعصاية مختلفة تعبر عن شخصيتي في المسلسل، واتوصلنا لشكل الأسد».

وتابعت سالي مُبارك: «صممت شكل العصاية في 3 شهور، لكن نفذتها في شهر بس، وطلعت بالشكل المثالي».

أما عن سعر العصا، أكدت إنها تخطت آلاف الجنيهات وسعرها خيالي: «سعرها عالي جدًا، محدش هيعمله لأن تكلفتها خيالية، خصوصًا إنها مصنوعة من كيلو فضة خام، مشتق من 5 كيلو فضة، ومطلية بالدهب عيار 24».

مسلسل نسل الأغراب

ومسلسل نسل الأغراب، هو قالب الدراما الصعيدية، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد ونجلاء بدر ودياب وفردوس عبدالحميد وأحمد مالك وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويجري عرضه حصريا عبر شاشة قناة أون أي، يوميا في تمام الساعة 8 مساء يوميا.