الامارات | خطأ يزيد ألم الصداع.. ويجعله أكثر تكراراً

شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ يزيد ألم الصداع.. ويجعله أكثر تكراراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مجلة «أبوتيكن أومشاو» من أن الإفراط في تناول المسكنات من أجل علاج الصداع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أي تفاقم الصداع؛ إذ تحدث الإصابة به على نحو أكثر تكراراً، ويستمر لمدة أطول، كما أنه يصبح أكثر شدة.

ولتجنب تفاقم الصداع تنصح المجلة الألمانية المعنية بالصحة بعدم تعاطي المسكنات لمدة تزيد على 10 أيام في الشهر.

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