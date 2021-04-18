كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - تُعاني غالبية النساء، من مشكلة قضم الأظافر، التي تؤثّر سلبًا على جمال اليدين. حيث تُسبّب هذه المشكلة في تلف الأنسجة المسؤولة عن نمو الأظافر بشكل صحي وسليم، فضلًا عن الشعور بالألم والانزعاج. ولكن، لا داعي للأرق بعد اليوم! إذ، بات من السهل التخلّص من مشكلة أكل الأظافر بإضافة بعض التغييرات الى عاداتك اليومية، والتي يُطلعك عليها "الخليج 365.نت" في السطور الآتية:



التخلّص من مشكلة أكل الأظافر بطرق سهلة وبسيطة

التخلّص من قضم الأظافر بطرق سهلة وبسيطة

إليك، الخليج 365، كيفية التوقّف عن قضم الأظافر للأبد والحصول على أظافر قوية وصحيّة، من خلال اتباع التعليمات الآتية:



إبقاء الأظافر قصيرة الطول

يُفيد قصّ الأظافروتقليمها في الحدّ من مشكلة قضمها

يجب عليكِ أن تحافظي على أظافرك قصيرة دائمًا؛ لأنّ قص الأظافر وتقليمها يمنع عملية قضمها، عدا عن أنّ هذه العادة السيئة سوف تفقدكِ جمال أظافركِ، فتذكري دائماً أنّها إحدى أهمّ سمات الأنوثة التي يجب عليكِ أن تحافظي عليها.



وضع طلاء الأظافر

يحدّ طلاء الأظافر من مشكلة قضمها

بالإضافة الى جمال الأظافر المُطلية، فهي من شأنها الحدّ من قضم أظافرك. لذلك، استفيدي من هذه الطريقة، وحاولي إطلاء أظافركِ بطلاء الأظافر العادي أو اللامع . فهذه المساحيق، عادًة ما يكون طعمها مرّ، الأمر الذي يُجنبك وضع يدكِ في فمكِ ومحاولة قضم أظافرك.

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فرك الأظافر بمنكهات حادّة المذاق

فرك الأظافر بمنكهات حارة يمنع قضم الأظافر

قد تبدو هذه الطريقة غريبة، ولكن فرك الأظافر بنكهات مرّة أو حرّة، كالفلفل الحار أو الثوم، وغيرها من المكونات الطبيعية ذات النكهات الحادّة، يُساعد وبشكل فعّال في التخلّص من مشكلة قضم الأظافر.



تركيب أظافر اصطناعية

تُساهم الأظافر الاصطناعية في التخلّص من مشكلة قضم الأظافر

بالإضافة الى الشكل الجذّاب الذي تمنحه الأظافر الاصطناعية لليدي، فهي أيضًا تُساعد في الحدّ من قضم الأظافر بشكل كبير.



الكريم المُرطب للأظافر

ترطيب الأظافر بكريم مرطّب يخفّف من مشكلة قضم الأظافر

لا تقتصر فوائد الكريم المرّطب في ترطيب البشرة والعناية بها فقط، بل يُساعد كذلك في التخلّص من قضم الأظافر، بخاصّة إذا تمّ تطبيقه بشكل روتيني يوميًا.



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الفازلين

يُفيد استخدام الفازلين في الحدّ من قضم الأظافر

للفازلين فوائد جمالية لا تُعد ولا تُحصى، بخاصّة في القضاء على مشكلة قضم الأظافر. فلا تتردّدي في غمس أظافرك في الفازلين واتركيها حتى تجفّ.

فهذه الطريقة من شأنها تُجنبك وضع يدكِ في في الفم وقضم أظافرك. وأيضًا فعّالة في العناية بالأظافر وتقويتها.

الملصقات الشفّافة

يُساعد استخدام الملصقات الشفّافة في منع قضم الأظافر

قد يبدو الأمر سخيفًا، ولكن ارتداء القفازات، يُمنعك من قضم أظافرك. وإذا لم تنجح القفازات في جدولك اليومي، يمكنك البحث عن الملصقات الشفّافة والمصمّمة خصيصًا لتغطية الأظافر، حيث تُساعد كذلك في التخلّص من قضم أظافرك.

مارسي هواياتك

حاولي ملء أوقات فراغك بممارسة هوايات تجذبك مثل الكتابة، أو الرسم، أو حتى الطبخ. حيث يُساعدك ذلك، وبشكل كبير في التخلّص من قضم الأظافر.

اللبان

مضغ اللبان يخفّف من قضم الأظافر

يُساعد مضغ العلكة الخالية من السكر، والمحتوية على الزايلتول في التخلص من عادة قضم الأظافر السيئة. ولكن يجدر الانتباه إلى أنّ هذه الطريقة ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المفصل الصدغي الفكي.



السيطرة على التوتر

يُعدّ التوتر من أكثر الأسباب المؤدية إلى قضم الأظافر. ولمحاولة السيطرة على التوتر، يُنصح ببعض الطرق، مثل: ممارسة التأمل، واليوغا، والتنفس العميق، كما ومن الممكن شرب بعض الأعشاب المهدئة، مثل: البابونج، وبلسم الليمون أو ما يعرف بالمليسة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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