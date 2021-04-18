كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - لا تقتصر تسريحات الشعر المرفوعة على المناسبات والسهرات، إنما تعد ملائمة جداً للإطلالات اليومية، وخصوصاً التسريحات الناعمة منها، كونها مريحة جداً وأنيقة في الوقت نفسه. وهي أيضاً مناسبة جداً لاعتمادها خلال شهر رمضان، لأنها توفر للمرأة إطلالة بسيطة وراقية في آن. ولذلك، اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر مرفوعة ناعمة لنهارات رمضان، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الضفائر الكلاسيكية

تسريحة الضفائر الكلاسيكية(الصورة من إنستغرام الممثلة شاي ميتشل)



تعد تسريحة الضفائر الكلاسكية أحد أفضل وأجمل خيارات تسريحات الشعر الناعمة للإطلالات اليومية عموماً، ولنهارات رمضان بشكل خاص. فهي أنيقة وعملية ومريحة في الوقت نفسه، وتمنحك الفرصة لإبراز ملامح وجهك. وأبسط طريقة للحصول عليها في المنزل، هي سحب شعرك الى الأعلى على شكل ذيل الحصان، وتضفير الذيل ومن ثم وتثبيته برباط مطاطي عند نهايته.

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تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الكيرلي

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الكيرلي(الصورة من إنستغرام مصففة المشاهير لاسي ريدواي)



تسريحة الكعكة العالية ليست ناعمة وأنيقة ومناسبة لنهارات رمضان فقط، وإنما أيضاً بإمكانك الحصول عليها خلال خمس دقائق، وذلك بغض النظر عما إذا كان شعرك مجعداً أو مالساً، رطباً أو جافاً. رطبي شعرك بالمنتج المناسب واسحبيه الى أعلى الرأس ولفيه على شكل كعكة. واتركي بعض خصلات الشعر الأمامية منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشينيون بالضفيرة

تسريحة الشينيون مع الضفيرة(الصورة من حساب فيولا بياك على إنستغرام)



إنها إحدى تسريحات الشعر الأنيقة جداً والبسيطة في الوقت نفسه، وتعد أحد أفضل خيارات تسريحات الشعر لنهارات رمضان. تناسب هذه التسريحة الشعر الطويل والمتوسط الطول. وإذا كنت ترغبين في تجربتها، اعتمديها مع الفرق النصفي وبعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة الفرنسية

تسريحة الكعكة الفرنسية(الصورة من إنستغرام المصفف ديفيد ستانويل في إنستغرام)



إذا كنت من صاحبات الشعر القصير أو المتوسط الطول، لا تترددي في تجربة تسريحة الكعكة الفرنسية لنهارات رمضان، فهي تسريحة أنيقة وتوفر لإطلالتك لمسة من التألق والجمال. ولمظهر مريح، اعتمدي الفرق النصفي والغرة المسحوبة بالكامل الى الخلف.

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تسريحة الشينيون الفضفاضة

تسريحة الشينيون الفضفاضة(الصورة من حساب بريتاني مالبرن على إنستغرام)



إنها تسريحة شبابية عصرية، تلائم نهارات رمضان، وتعد خياراً مناسباً للنساء من مختلف الأعمار، فهي تمنح المرأة مظهراً حيوياً وأنيقاً في آن. اعتمديها مع الغرة النصفية المسحوبة قليلاً الى الوراء والمنسدلة.

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