كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - تتميز الممثلة المصرية حنان مطاوع بأناقتها وقدرتها على اختيار أزياء جذابة وراقية تناسب لون بشرتها وشكل جسمها وملامحها الشرقية المميزة.

وتحرص حنان مطاوع أغلب الأوقات على اعتماد أزياء محتشمة، مما جعلها مرجعاً للكثير من الفتيات اللاتي يبحثن عن الأناقة والاحتشام في ذات الوقت.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أزياء محتشمة لرمضان 2021 من وحي حنان مطاوع، لتستعيني بها في تنسيق إطلالة رمضانية أنيقة تتميز بالاحتشام والرقي.



حنان مطاوع بفستان سهرة أسود

حنان مطاوع بفستان سهرة أسود من التول المنفوش- الصورة من انستقرام النجمة



في إطلالة راقية وجذابة تناسب السهرات والمناسبات الاجتماعية وعزومات السحور خلال شهر رمضان، نسقت حنان مطاوع فستاناً باللون الأسود من ماركة Villa Baboushka، صُمم من التول المنفوش، بتوب ذي أكتاف منفوخة وأكمام بتصميم نصف الكم، مع تطريزات على الصدر على شكل وردة كبيرة الحجم باللون الرمادي.

وصُممت تنورة الفستان باللون الأسود من التول المنفوش، بتصميم ماكسي أنيق، فيما نسقت حنان مطاوع مع إطلالتها مجوهرات من الفضة، لتكمل إطلالتها الفخمة والجذابة.

تابعي المزيد: أزياء ربيعية للمحجبات من سمية عادل



حنان مطاوع بالبليزر الطويل

حنان مطاوع ببليزر طويل أسود- الصورة من انستقرام النجمة



لاقت موضة البليزر الطويل رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، لأناقتها وملائتمها للمحجبات وغير المحجبات، وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

وفي إطلالة محتشمة وأنيقة لحنان مطاوع بالبليزر، نسقت بليزر طويل باللون الأسود ذي أزرار من المعدن الذهبي، مع توب أسود وبنطلون جينز واسع وقصير بنفس اللون، فيما اعتمدت حزام عريض على الخصر لإغلاق البليزر، مما منحها مظهراً عصرياً وراقياً في ذات الوقت.

ونسقت مطاوع مع إطلالتها حذاءا باللون الأسود ذي كعبٍ عالٍ ومقدمة مُدببة.

تابعي المزيد: إطلالات نجمات مسلسل ضل راجل



حنان مطاوع بإطلالة كاجوال بالكارديجان الطويل

حنان مطاورع بإطلالة كاجوال بالكارديجان الصوف - الصورة من انستقرام النجمة





في إطلالة كاجوال أنيقة ومحتشمة بالكارديجان الطويل، نسقت حنان مطاوع كارديجان باللون البيج الداكن، مُصمما من الصوف، مع بنطلون أسود واسع من الجينز، وتوب باللون البيج الفاتح ذي رقبة عالية.

ونسقت مطاوع مع إطلالتها، نظارة شمسية ذات عدسات كبيرة باللون العسلي، مع حزام عريض باللون الأسود.

تابعي المزيد: إطلالات رمضانية للمناسبات البسيطة من أمل العوضي



حنان مطاوع ببدلة رسمية بيضاء

حنان مطاوع ببدلة رسمية بيضاء- الصورة من انستقرام النجمة





تُعد البدلة الرسمية من قطع الأزياء الهامة التي لا تستطيع أغلب النساء الاستغناء عنها، خاصة النساء العاملات.

ولإطلالة راقية ومحتشمة بالبدلة الرسمية البيضاء، يمكنكِ الاستعانة بإطلالة حنان مطاوع بالبدلة البيضاء، وهي الإطلالة التي اعتمدتها خلال إحدى جلسات التصوير.

ونسقت حنان مطاوع في إطلالتها الراقية، بدلة بيضاء للمصممة المصرية مريم عبد الغني، مصُممة من بليزر أبيض ذي أكمام طويلة وياقة عريضة وجيوب أمامية ذات أغطية عريضة، مع بنطلون واسع باللون الأبيض، مع توب كب أبيض مُصمماً من الساتان.

ونسقت حنان مطاوع مع إطلالتها مجوهرات من الفضة، فيما اعتمدت تسريحة شعر منسدل قصير ذي غرة جانبية.

تابعي المزيد: الملكة ليتيزيا تتألق بالأحمر

