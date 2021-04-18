6 إطلالات محتشمة في شهر رمضان لتتألقي كالنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - اخترنا لك ست نجمات مؤثرات في عالم الموضة والجمال وقد تميزن بعباياتهن وطريقة تنسيقهن للقطع التي اخترنها، وهن النجمة درة زروق، الإعلامية ديالا مكي، المؤثرة شهد الجميلي، المؤثرة فوز الفهد، والمؤثرة فاطمة المؤمن، وميريام عبادي فماذا ارتدت كل واحدة منهن؟





النجمة درة زروق أطلت بفستان من الموسلين البنفسجي القاتم والموحد مع تسريحة مشدودة من الأمام وقد اعتمدت البساطة الاحتشام مع حلول الشهر الفضيل، وتميز الفستان الطويل بأكمام واسعة طويلة من الموسلين المنسدل على كتفيها.

درة زروق

الصورة من حساب النجمة على انستغرامdorraz_arrouk









المؤثرة فاطمة المؤمن اعتمدت فستاناً رائعاً باللونين الأبيض والأخضر من القطن العالي الجودة، مطرزاً باليد بحرفية عالية واعتمدت العباية الرقيقة على الأكتاف انسجاماً مع حلول الشهر المبارك. ويكشف الزي عن قماش تراثي. وقد نسقت معه النجمة حقيبة باللون الأخضر.

فاطمة المؤمن

الصورة من حساب النجمة على انستغرامfalmomen

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المؤثرة شهد الجميلي: بدت متألقة بعباءة حريرية من اللون الأصفر الفليو الموحد توحي بأنها بكم واحد ولكنها مغطاة بقماش مطبع من الجانب الآخر. وانتعلت صندلاً ميتاليكياً عالياً وقد تزينت بأقراط طويلة من حجر الزمرد الأزرق

شهد الجميلي

الصورة من حساب النجمة على انستغرامshahdaljumaily





فوز الفهد وهي صاحبة مدونة the real fouz فقلد ارتدت قفطاناً أصفر نارياً يتميز بقصة تقترب من الكاحل ويتميز بقماش منسدل خفيف ومطرز بالخيوط البراقة باليد. وقد انتعلت صندلاً مسطحاً من هرميس مطبعاً بألوان الباستيل التي تتناقض مع الطابع الموحد للزي.

المؤثرة فوز الفهد

الصورة من حساب النجمة على انستغرام therealfouz





ميريام عبادي: ارتدت المؤثرة قميصاً طويلاً من الحرير الماجنتا يقترب من الفستان وارتدت تحته سروالاً ضيقاً من الجلد النباتي باللون الأحمر الكرزي فبدت إطلالتها جريئة ولكن مع الحفاظ على الرقي والاحتشام. وقد تزينت باقراط ضخمة ورفعت شعرها من الأمام.

ميريام عبادي

الصورة من حساب النجمة على انستغرام miriam_abadi

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ديالا مكي: ارتدت الإعلامية عباءة رائعة باللونين البيج النيود والأسود وتزينت بمكياج نيود انسجاماً مع حلول الشهر الفضيل. وتميزت تسريحتها بفرق عند النصف مع تجعيد أطرافه.

الإعلامية ديالا مكي

الصورة من حساب النجمة على انستغرام dialamakki

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