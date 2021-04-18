كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - تُعد الحقائب من قطع الأكسسوارت الأساسية التي لا يُمكن الاستغناء عنها أثناء الخروجات اليومية، فباختلاف تصاميمها وصيحاتها، تظل الحقيبة جزءاً لا يتجزأ من تنسيق أي إطلالة، سواء كانت كاجوال أو رسمية، أو إطلالة للسهرة.

وتختلف تصاميم وصيحات الحقائب باختلاف المواد المُستخدمة في تصميمها، وألوانها وحجمها.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أبرز صيحات حقائب ربيع وصيف 2021، من أشهر الماركات العالمية، لإطلالة عصرية وجذابة:



حقيبة كتف صغيرة من شانيل Chanel

حقيبة كتف من شانيل



لاقت حقائب الكتف ذات الحجم الصغير رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

وقدمت ماركة شانيل Chanel العديد من التصاميم الجذابة والأنيقة لحقائب الكتف من مجموعة ربيع وصيف 2021، أعجبنا منها هذه الحقيبة المُصممة باللونين البيج والأسود، على شكل حقيبة مُفرغة باللون البيج، بداخلها حقيبة أخرى أصغر حجماً باللون الأسود، مع وضع شعار الماركة عند قفل الإغلاق، باللون الذهبي الجذاب.

وجاء حزام الحقيبة بتصميم أنيق، يجمع بين اللونين الأسود والذهبي، ليتناسق مع ألوان الحقيبة ويُمنحكِ إطلالة أنيقة ومميزة.

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حقيبة يد من فيندي Fendi

حقيبة يد من المخمل من فيندي Fendi



لإطلالة أكثر عصرية تناسب خروجاتكِ النهارية في ربيع وصيف 2021، قدمت ماركة فيندي Fendi هذا التصميم الجذاب، لحقيبة يد باللون الأبيض، مُصممة على شكل سلة ذات مربعات مُفرغة، بينما طُبع في منتصف الحقيبة شعار الماركة داخل دائرة كبيرة الحجم من الجلد.

حقيبة يد من فيندي



ولإضفاء قدراً من العصرية والاختلاف على الحقيبة، عُلقت بها مجموعة من الأكسسوارات الصغيرة باللون الأزرق الباستيل، لتمنح صاحبتها إطلالة أكثر أناقة وعصرية.

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حقيبة كتف قماشية من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

حقيبة كتف من Alberta Ferretti



لاقت الحقائب المُصممة من القماش والأحبال والخوص رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وهو ما جعل أشهر الماركات العالمية تبتكر تصاميم مميزة وأنيقة منها.

ومن بين تصاميم الحقائب المُصممة من الأحبال والقماش والخرز، أعجبنا هذا التصميم الجذاب من ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، وهي حقيبة كتف بتصميم أسطواني كبير، باللون الأوف وايت مع اللون البيج.

حقيبة كتف من ألبرتا فيريتي



وصُمم الحقيبة من الأحبال المعقودة معاً بطريقة الكروشيه، باللون الأوف وايت، مع خطوط من الخرز باللون البيج، فيما جاءت منطقة إغلاق الحقيبة في أعلى الأحبال، بتصميم من قماش المخمل البني، وصُمم حزام الحقيبة من القماش باللونين البني الداكن والفاتح.

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حقيبة يد من الجلد من آن كلاين Anne Klein

حقيبة من الجلد الأسود من آن كلاين Anne Klein



رغم ظهور صيحات جريئة ومبتكرة في عالم تصميم الحقائب، إلا أنه لا يُمكن الاستغناء عن الحقيبة الجلد السوداء ذات التصميم الهادئ والبسيط، نظراً لضرورة الاستعانة بها في الإطلالات اليومية في العمل أو الإطلالات الرسمية التي تتطلب قدراً من الأناقة والرقي.

وقدمت ماركة آن كلاين Anne Klein هذا التصميم الأنيق، لحقيبة يد باللون الأسود، مُصممة من الجلد مع سحاب باللون الذهبي، إضافة إلى دائرة صغيرة من المعدن الذهبي، تتوسط مثلث مقلوب من الجلد الأسود، لتزيين أعلى منتصف الحقيبة.



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