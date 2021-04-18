جلابيات وأزياء رمضانية من هدى صلاح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - نشرت الممثلة التونسية، هدى صلاح، العديد من الصور لإطلالاتها بـ الأزياء الرمضانية خلال الفترات الماضية؛ لتلهم بها مُتَابِعَاتِها بعدة أفكار لأناقة لافتة وبسيطة بأسلوب محتشم، ومن وحيها نقدم لك عدة أفكار؛ لتعتمديها في إطلالاتك اليومية خلال شهر رمضان.



هدى صلاح بعبايات مطرزة للمناسبات الرمضانية

هدى صلاح بجلابية مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام



العبايات من القطع المحتشمة التي لا تتخلى عنها الكثيرات من النساء في مختلف الإطلالات، لذا اختارت هدى صلاح عباية خضراء مزينة بالزهور إلى جانب الريش الأخضر في الصدر وأطراف الأكمام لمظهر عصري فاخر، ولإطلالات العباية السوداء نسقت عباية مزينة بزهور سوداء وفصوص لامعة مع فستان من الساتان الأسود مصمم بقَصَّة محتشمة وناعمة.

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هدى صلاح بالقفطان المغربي

هدى صلاح بالقفطان المغربي -الصورة من حسابها على الانستغرام



القفطان المغربي من أجمل الأزياء الشرقية وأكثرها أناقة، لذا تحوّل من زي تقليدي إلى زي عصري فاخر مناسب لمختلف النساء، ولا سيما في الإطلالات الرمضانية، لذا تأنقت هدى صلاح بقفطان زهري مطرز بالأبيض في كامل التصميم، مع حزام محدِّد للخصر، وأكملت اللوك بـ مجوهرات فضية راقية مناسبة لإطلالات المناسبات الضخمة.

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هدى صلاح بجلابيات خليجية مطرزة

هدى صلاح بجلابية عصرية مع العباية -الصورة من حسابها على الانستغرام



انتشرت الجلابيات عالمياً بتصاميم مختلفة تناسب جميع الأذواق ومختلف الأعمار، ولأنها من أكثر القطع المناسبة للمظهر الرمضاني فقد أطلت هدى صلاح بجلابية خضراء من الساتان المطرز والمزين بالزهور الذهبية في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت اللوك بمجوهرات ذهبية متعددة أضفت عليها إطلالة عصرية وأنيقة، وفي الخيار الثاني ارتدَتْ جلابية باللون الأخضر الفستقي مصممة من المخمل المزين بالزهور الزرقاء والتطريزات السكرية بأسلوب ناعم وأنيق، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بـ جلابية سوداء مزينة بفصوص صغيرة بيضاء مع تطريزات الزهور الملونة في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت هدى صلاح مظهرها من الناحية الجمالية مع الجلابيات بتسريحات الشعر المنسدل بأسلوب ناعم أو بالويفي الخفيف، إلى جانب المكياج الخليجي باللون الزهري أو البني للمسة بسيطة وأنيقة.

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الجلابيات المطرزة مع العباية الصيفية

هدى صلاح بجلابية مطرزة صيفية -الصورة من حسابها على الانستغرام



لمُحِبَّات المظهر المتجدد والمواكب لخطوط الموضة، يمكنكن اعتماد الجلابيات المصممة مع عبايات ناعمة وأنيقة في رمضان 2021، ولتستوحين بعض الأفكار من هدى صلاح نلهمكن إطلالتها بجلابية بنفسجية مطرزة بالذهبي والفوشيا في الجزء العلوي من التصميم مع عباية بنفسجية مطرزة في الأطراف بأسلوب الجلابية، لخيار ناعم وأنيق مناسب لمختلف الجمعات الرمضانية، وتألقت في الخيار الثاني بجلابية صفراء مزينة بالخطوط اللامعة في الخصر مع عباية صفراء مزينة بالدانتيل المورد في أطراف التصميم بأسلوب ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية ضخمة بفصوص ملونة.

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