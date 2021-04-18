كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - عادة ما تكون المجوهرات من الأشياء المهمة والقيّمة لدى الكثير من السيدات، وهو ما يجعلهن يحرصن على الحفاظ عليها في مكان مخصص لها داخل الخزانة، إضافة إلى اهتمامهن بالحفاظ على بريقها؛ لتظهر دائماً بشكل جذاب وفخم.

وتختلف طرق الحفاظ على بريق المجوهرات، وفي السطور التالية، تُطلعكِ "الخليج 365. نت" على كيفية الحفاظ على بريق المجوهرات بطرق بسيطة وسهلة...

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حيل للحفاظ على بريق المجوهرات بطرق بسيطة وسهلة



أولاً: نصائح للحفاظ على المجوهرات

سوار Ruban Diamants من بوشرون Boucheron



1. حافظي على مجوهراتك جافة دائماً، لذا يجب أن تكون مجوهراتك هي آخر شيء ترتدينه، وأول شيء تخلعينه عند العودة للمنزل.

2. قومي بتخزين مجوهراتك بشكل صحيح في مكان بعيد عن الصدمات أو الاحتكاك، كما يمكنك أيضاً تخزين مجوهراتك في كيس من الحرير أو المخمل، ووضع كل كيس في صندوق مزخرف.

3. لا تغسلي الأطباق أو الملابس أثناء ارتدائك للمجوهرات؛ لأن العديد من منتجات التنظيف التي تتلامس مع مجوهراتك يمكن أن تزيل الطبقة اللامعة لها؛ بسبب المواد الكيميائية القاسية التي تحتوي عليها مواد التنظيف.

4. لا ترتدي المجوهرات أثناء السباحة في حمام السباحة أو أثناء تواجدكِ في المنتجع الصحي؛ لأن مادة الكلور المُستخدمة في حمام السباحة يُمكن أن تتفاعل مع المعادن الموجودة في المجوهرات، مما يتسبب في تغيير لونها.

5. لا تستخدمي منظف المجوهرات؛ لأن المنظف المصنوع من الفضة أو الذهب أو البلاتين هو طريقة قاسية للغاية بالنسبة للمجوهرات، التي عادة ما تكون مطلية بهذه المعادن الثمينة.

6. لا تضعي لوشن أو عطراً مع مجوهراتك؛ حتى لا تتفاعل المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيعه مع المجوهرات، مما يتسبب في تغيّر لونها وفقدانها لبريقها.

7. ضعي المجوهرات بعد وضع مثبت الشعر والمكياج، ولذك لأهمية الحفاظ على مجوهراتك جافة، خاصة أن مثبتات الشعر واللوشن والمكياج تحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن تلحق الضرر بمجوهراتك.

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ثانياً: كيفية الحفاظ على بريق المجوهرات بطرق بسيطة وسهلة

قلادة من ديور Dior



هناك العديد من الطرق التي يُمكن اتباعها للحفاظ على بريق المجوهرات بطرق سهلة وبسيطة، من بينها ما يلي:



1. استخدمي القليل من الصابون والماء على فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف الأوساخ من قطع المجوهرات، وعادة لا تحتاج المجوهرات المصنوعة من الألماس إلى تقنية خاصة في التنظيف، فالنقع الطويل لها سيكون كافياً لإزالة الأتربة والأوساخ.

وفي حال وجود الكثير من الأتربة على الألماس، يُمكن استخدام قطعة قماش ناعمة لفرك الألماس وتنظيفه، كما يمكن لفرشاة أسنان ناعمة جديدة أن تساعد بشكل خاص على إزالة الزيوت والأوساخ الكثيرة الموجودة على الألماس وحوله، كما يُمكن استخدام الماء مع القليل من صابون الأطباق؛ لإزالة الزيوت الخفيفة والأوساخ البسيطة الناتجة عن الاستخدام اليومي.



2. في حال تنظيف المجوهرات الذهبية التي لا تحتوي على ألماس أو أحجار كريمة، يُمكنكِ اتباع الخطوات التالية:

- ضع مجوهراتك في وعاء زجاجي.

- قومي بصب الماء المغلي ببطء على مجوهراتك الذهبية.

- استمري في الصب ببطء حتى يتم غمر المجوهرات بالكامل.

- اتركي مجوهراتك داخل الوعاء حتى يبرد الماء.

- افركي الذهب برفق باستخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.

- قومي بتجفيف المجوهرات جيداً.



3- تفقد مجوهرات اللؤلؤ بريقها بسهولة؛ لأنها مسامية للغاية، لذا يجب عليكِ تنظيفها باستمرار، باتباع الخطوات التالية:

- اصنعي محلولاً من الماء الدافئ والشامبو.

- ضعي قطع اللؤلؤ على قطعة قماش ناعمة.

- اغمسي فرشاة مكياج ناعمة ونظيفة في المحلول، وقومي بتغطية اللؤلؤ بالمحلول.

- اشطفي اللؤلؤ بقطعة قماش مبللة، ثم اتركيه حتى يجف.



ملحوظة: يُمكن اتباع نفس الخطوات أيضاً في تنظيف المجوهرات المُرصعة بحجر الفيروز.



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