جلابيات رمضانية مستوحاة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - مع دخول شهر رمضان المبارك لا بد أنك بحاجة إلى أفكار لتصاميم جلابيات أنيقة ومحتشمة تليق بمظهرك الرمضاني، لذا نرصد لك اليوم عدة أفكار لأزياء ناعمة من النجمات ومدونات الموضة؛ لتستوحي منها أفكاراً تليق بمظهرك اليومي في هذا الشهر.



أريج نشاشيبي بجلابية رمضانية

أريج نشاشيبي بجلابية رمضانية -الصورة من حسابها على الانستغرام



اعتمدت المذيعة الأردنية، أريج نشاشيبي، إطلالة ناعمة بالجلابية التي صُمِّمَتْ باللون الأبيض بقَصَّة منسدلة مع أكمام بأكتاف مرتفعة، وزُين التصميم بتطريزات الأخضر والذهبي والأحمر في الأطراف بأسلوب ناعم وأنيق، وأكملت مظهرها باكسسوارات ذهبية.

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جلابية مطرزة من نور الشيخ

نور الشيخ بجلابية رمضانية مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تزينت المذيعة والممثلة البحرينية، نور الشيخ، بجلابية بنية طويلة مطرزة بفصوص فضية وسوداء على كامل التصميم، مع أكمام عصرية واسعة، وأكملت اللوك بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج بني.



جلابيات شبابية من أبرار سبت

ابرار سبت بجلابية ميدي رمضانية -الصورة من حسابها على الانستغرام

ابرار سبت بجلابية رمضانية مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام



لجأت الممثلة والمغنية البحرينية، أبرار سبت، لتصاميم الجلابيات الميدي في إطلالاتها اليومية بشكل كبير، ومن أحدث إطلالاتها ظهرت بجلابية بيضاء مصممة بأكمام منفوخة مفرغة مع حزام محدد للخصر، وأكملت مظهرها بإسورة فضية وساعة من الجلد للوك بسيط وعصري، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية جلابية باللون البيج مزينة بقماش الدانتيل الأصفر في أطراف الأكمام ومن المنتصف، وطُرزت بالبني في الصدر، مع حذاء بكعب باللون البيج.

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هيفاء حسين بجلابيات مناسبة للأمهات

هيفاء حسين بجلابية ناعمة مع العباية -الصورة من حسابها على الانستغرام

هيفاء حسين بجلابية يومية -الصورة من حسابها على الانستغرام



للأمهات مُحِبَّات الإطلالات العصرية بالأسلوب الناعم والأنيق، يمكنكن استيحاء عدة أفكار من هيفاء حسين، التي أطلت بجلابية سماوية مطرزة باللون الفضي والذهبي والفوشيا في أطراف الأكمام والجزء العلوي من التصميم، وفي لوك مميز وأنيق تألقت بجلابية بيضاء مصممة بقَصَّة منسدلة مع عباية شفافة باللون الذهبي للمسة عصرية وأنيقة.



غادة الزدجالي بجلابيات صيفية

غادة الزدجالي بجلابية خضراء ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام



غادة الزدجالي، ممثلة عمانية تعتمد على الجلابيات في مظهرها اليومي بشكل كبير، وفي أحدث الإطلالات الرمضانية اختارت جلابية خضراء واسعة بأكمام قصيرة مع اكسسوارات ذهبية، ونسقت في الإطلالة الثانية جلابية حمراء مصممة بقَصَّة محتشمة مطرزة بالذهبي ومزينة بأكمام من المطاط.

غادة الزدجالي بجلابية حمراء مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام

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