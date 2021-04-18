كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أبريل 2021 02:47 مساءً - تبحث كل امرأة عن أجمل الساعات؛ للحصول على إطلالة مميزة وجذابة في سهراتها الرمضانية، وهو ما يجعلها تقع في حَيْرة أثناء اختيار الساعة المثالية التي تُكمل إطلالتها.

وتُعد الساعات المُرصعة بالأحجار الكريمة، من أكثر الساعات فخامةً وجاذبية؛ إذ تمنح صاحبتها إطلالة راقية وجذابة.

وإذا كنتِ تبحثين عن ساعة فخمة وأنيقة تُكمل إطلالتكِ الرمضانية، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» ساعات حمراء مرصعة بالحجر الأحمر لسهرات رمضان 2021، فهي الأجمل بين مجوهرات رمضان.

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موديلات ساعات نسائية مرصعة بالحجر الأحمر لسهرات رمضان 2021

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر من شوميه Chaumet

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر من شوميه Chaumet

لإطلالة عملية وأنيقة بالساعة المرصعة بالحجر الأحمر، قدمت ماركة شوميه Chaumet هذا التصميم الجذاب، للساعة المُصممة من علبة دائرية من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مغطاة بزجاج ياقوتي مرصوف بـ 64 ألماسة قطع بريانت «1. 24 قيراطاً» و8 أحجار من ياقوت بقطع بريانت «0. 04 قراريط» ومرصعة بطلاء أسود وخيوط ذهبية.

وصُمم تاج الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، المرصوف بـ 12 ألماسة قطع بريانت «0. 06 قراريط» وألماسة قطع وردية واحدة «0. 11 قيراطاً».

وصُمم سوار الساعة من حزام أحمر من جلد التمساح، مع إبزيم بدبوس من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصوف بـ 53 ألماسة قطع بريانت «0. 18 قيراطاً».

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الأنيقة مع إطلالة مسائية في سهرات رمضان، بعباية سوداء أو بدرجات الأحمر الداكن، أو باللون الرمادي الداكن.

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر، من هاري وينستون Harry Winston

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر، من هاري وينستون Harry Winston

لتصميم أكثر فخامة ورقياً، يناسب إطلالة رمضانية جذابة تخطف الأنظار، قدمت ماركة هاري وينستون Harry Winston هذا التصميم الراقي، لساعة Twist Automatic، صُممت من الياقوت والألماس، وجاءت علبة الساعة بتصميم دائري، ومُرصعة بـ161 ألماسة قطع باجيت، مع 5 أحجار من الياقوت، فيما رُصعت الميناء بـ61 ألماسة قطع باجيت، مع 60 ياقوتة مقطّعة بشكل ماركيز؛ إضافة إلى 50 ألماسة بقطع ماركيز.

وصُمم سوار الساعة من البلاتين المُرصعة بـ136 ياقوتة بقطع ماركيز، مع 118 ألماسة بقطع ماركيز.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة مع عباية باللون الرمادي بدرجاته، أو باللون الأحمر أو الأسود.

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ساعة مرصعة بالحجر الأحمر، من بوشرون Boucheron

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر، من بوشرون Boucheron

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم فخم لإطلالة أكثر جاذبية في سهرات رمضان، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب لساعة أعادت بها ماركة بوشرون «Boucheron» اختراع سوار «Serpent Bohème» من المجموعة الأيقونية التي تم إنشاؤها في عام 1968.

وصُممت هذه الساعة الأنيقة من حجر الألماس المرصوف والرودوليت، فيما جاءت بعلبة دائرية من الذهب الأصفر مُرصعة بالألماس، مع مينا بيضاء مُرصعة أيضاً بالألماس؛ إضافة إلى سوار مُصممٍ من الحجر الأحمر والألماس والذهب الأصفر، على شكل حبات من الكمثرى.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الفخمة، مع إطلالة جذابة بعباية باللون الأحمر الداكن أو درجات البني أو الأوف وايت.

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر، من شوبارد Chopard

ساعة مرصعة بالحجر الأحمر، من شوبارد Chopard

لتصميم أكثر نعومة يناسب الإطلالة الهادئة والراقية في سهرات رمضان، يُمكنكِ اعتماد هذه الساعة الفاخرة من ماركة شوبارد Chopard، المُصممة من علبة دائرية من الذهب الأبيض عيار 17 قيراطاً، ومُرصعة بالألماس، فيما صُممت المينا من عرق اللؤلؤ، وجاءت مُرصعة بالألماس والحجر الأحمر، فيما صُمم سوار الساعة من جلد التمساح باللون الأحمر.

ويُمكنكِ تنسيق هذه الساعة الراقية، مع إطلالة ناعمة باعتماد عباية بدرجات الرمادي الباستيل، أو عباية باللون النبيتي الداكن، أو باللون الأسود.

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