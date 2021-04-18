صاحبة أطول شعر في العالم تتبرع به: أبدو كأنني أميرة صغيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحدثت عنها وسائل الإعلام المختلفة، ظلت الفتيات تبحث عن روتينها اليومي للعناية بشعرها الذي وصل طوله لنحو 1.8 متر تقريبا، أي أكثر من 6 أقدام، حتى ذاع صيت الهندية نيلانشي باتيل، صاحبة الـ18 عامًا.

لم تقص الفتاة الهندية شعرها منذ 12 عامًا، حتى دخلت موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، عام 2018، حتى فاجأت الجميع بتوثيقها لحظات قص شعرها خلال مقطع فيديو مصور والتي بدت خلاله وهي غير مستوعبة ما يحدث.

قصة الفتاة الهندية وعدم قص شعرها

كانت الفتاة الهندية نيلانشي باتيل، لم تقص شعرها منذ أن كانت في السادسة من عمرها، وذلك نتيجة لتجربة مريرة عاشتها مع أحد مصففي الشعر، ما جعلها تقرر عدم المساس به منذ ذلك اليوم.

وبعد مرور 12 عامًا، قررت الفتاة الهندية قص شعرها والتبرع به لصالح متحف هوليوود، بعد تردد شديد بين بيعه في مزاد علني أو التبرع به لجمعيات خيرية، وفق«ديلي ميل» البريطانية.

الفتاة الهندية ترى شعرها القصير لأول مرة أمام المرآة

بدأ مصفف الشعر خلال مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز مدته 4 دقائق، بقص أطراف شعر نيلاشي، والتي كانت تبدو خلاله متوترة وتشعر بالخوف، وكانت والدتها تمشط لها خصلات شعرها فيما بدت الفتاة تستعرض طوله وتتراقص خلال المقطع.

وصل طول شعر الفتاة حتى رقبتها بعدما قامت بقصه بواسطة مصفف شعر، وظهرت خلال مقطع الفيديو ممسكة به، وكانت والدتها أغمضت عينيها حتى توثق اللحظات الأولى لها أمام المرآة، لتبدو الفتاة في حالة من الصدمة والسعادة في آن واحد.

وعلقت الفتاة الهندية على شكلها الجديدة، قائلةً:«أبدو الآن كما لو أنني أميرة صغيرة»، بيما قالت والدتها: «افتقد شعر ابنتي فقد كانت تغسله وتجففه وتمشطه مرة واحدة أسبوعيًا».

روتين شعر الفتاة الهندية

وروت روت نيلانشي، روتين شعرها اليومي، قائلة: «السر وراء شعري الطويل، هو استخدام زيتًا تصنعه والدتها من مكونات سرية، أنا أحب شعري ولا أريد قصه، لقد كان هذا حلم أمي، أن يدخل اسمي في كتاب جينيس للأرقام القياسية العالمية، أقوم بغسله مرة واحدة في الأسبوع ويستغرق عادة نصف ساعة حتى يجف وساعة ونصف للتمشيط».