طريقة عمل كنافة بالمانجو على طريقة نجلاء الشرشابي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكنافة من الحلويات المفضلة لدى عدد كبير من الصائمين في شهر رمضان، والتي تشتهر بكثرة على المائدة الرمضانية، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بطرق مختلفة، منها الكنافة بالمانجو والتي يفضلها الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، ويحبها الأطفال بصفة خاصة.

وإليكِ طريقة عمل الكنافة بالمانجو، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

الكنافة بالمانجو

مقادير عمل الكنافة بالمانجو

نصف كيلو كنافة

كوب سمنة

شربات ثقيل

كريمة لباني

مانجو شرائح

كريز حلويات

جيلي مانجو جاهز

طريقة عمل كنافة بالمانجو

- قلبي الكنافة المفتتة مع السمنة السايحة وضعيها في صينية واضغطي عليها وضعيها في الفرن حتى تنضج ويحمر لونها.

- اسقي الكنافة بالشربات الثقيل.

- أخفقي الكريمة اللباني حتى يغلظ القوام وإفرديها على الكنافة.

- رصي شرائح المانجو والكريز في المنتصف.

- ادهني الوجه بالجيلي البارد وقدمي الكنافة باردة.

الكنافة بالمانجو بدون كريمة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بدون كريمة

- قومي بتقطيع ثمرات المانجو إلى قطع صغيرة، مع الحرص على الاحتفاظ بالقشر، حيث إننا سوف نستخدمه في صنع الشربات.

- احضري إناء كبير، ثم قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة.

- قومي بإضافة السكر البودرة على الكنافة عقب التقطيع، ثم اسكبي عليهم السمن عقب إذابته.

- احرصي على الخلط الجيد للمكونات حتى تتجانس تمامًا.

ومن ثم تحضير صينية كب كيك، ثم وزعي الكنافة في الصينية مع الحرص على الدمج الجيد للكنافة.

- سخني الفرن جيدًا، ثم ادخلي الصينية وانتظري حتى تأخذ الكنافة اللون الذهبي المميز.

- أخرجي الكنافة واهتمي بإضافة الشربات إليها فور الخروج من الفرن.

تزيين الكنافة بقطع المانجو المقطعة واستمتعي بتناول ألذ كنافة بالمانجو.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو في كاسات

- داخل وعاء صغير على نار متوسطة، تضعين كوب من الماء، وتضيفين له كوب ونصف من السكر، وملعقة من عصير الليمون، ومعهم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- تقليب المكونات، مع التحريك المستمر على النار حتى ذوبان السكر، وتتركين الخليط يغلي قليلا، ثم تطفيئن النار، وتتركينه حتى يبرد.

- تفتيت مقدار الكنافة جيدا، وفي وعاء عميق على نار هادئة، تقومين بوضع ملعقتين كبيرتين من السمن، وتضيفي لهم الكنافة، مع التقليب.

- تستمرين في تقليب الكنافة وتحريكها حتى تتحول إلى اللون الذهبي، ثم تضيفين ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

- بعد تحمير الكنافة، تضعينها في وعاء خارجي بعيد عن النار، ثم تضيفين لها الشربات بعدما يبرد، مع التقليب.

- تقومين بتجهيز المانجو بتقطيعه إلى شرائح، وتضيفين لها 3 ملاعق من السكر، وتقلبين جيدا، ثم تتركينها لساعة في الثلاجة وتستخدمينها بعدها.