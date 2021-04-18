عارضة أزياء تحصل على 74 ألف دولار في الشهر: «شغلي وتعبي بيروح هدر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة واسعة من الاحتفاء بعودة النجمة شريهان مُجددًا، بعدما ظهرت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بإعلان لإحدى شركات الإتصالات.

4 دقائق، كانت هي مدة الإعلان تقريبًا، الذي جاء في قالب غنائي استعراضي، سردت الفنانة خلاله قصة حياتها، وحادثتها الشهيرة، وما مرت به حتى عودتها مُجددًا بعد تماثلها للشفاء.

غير أن الاحتفاء الواسع من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة شريهان تحول إلى حالة من الجدل، بعدما زعم البعض أن أجرها في الإعلان، وصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما دفع عارضة أزياء عراقية مقيمة في مصر إلى التعبير عن غضبها وبأن مجهودها يضيع في الهواء لعدم قدرتها على تحصيل هذه الملايين.

عارضة الأزياء: أحصل على 2 مليون دولار في 27 شهرا

ومع تداول أجر الفنانة المرتفع، أعربت شيماء علام، عارضة أزياء عراقية، وإحدى الـ «بلوجر» المشهورين، عن غضبها وحزنها، مشيرة إلى أنها لا تتحصل من عملها في الأزياء سوى على 2 مليون دولار في عامين و3 شهور، أي ما يعادل أكثر من 74 ألف دولار في الشهر.

ونشرت عارضة الأزياء، «شيماء» صورة من الإعلان، لـ شريهان، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلقت: «أصعب حاجة في الدنيا لما تحس إن شغلك وتعبك بيروحوا هدر في الهوا».

وتابعت: «في الصورة شريهان صاحبة الإعلان واللي أخدت 2 مليون دولار في إعلان 4 دقائق فقط، حابة أقول إن الـ2 مليون دولار دول راتبي في سنتين و3 شهور.. أستاذة شريهان حققتهم في 4 دقائق فقط فعلًا».

وعلى الفور لاقى المنشور سخرية واسعة بين الرواد، فعلق أحدهم، قائلًا: «انتى عارفه الـ2 مليون دولار يبقي مرتبي فى كام سنة، 400 سنة، وفي الآخر بتقولي لي إن سالوك عن العدل في بلاد المسلمين فقل لهم مات عمر»، وأضاف آخر: «الحمدلله على الفقر والصحة، بتقولك مرتبي في سنتين و3 شهور، ده أنا ممكن اشتغل 630 سنة ومجبش ربعهم، انتو بتستفزونا والله، اللهم إني صايم».

وتوالت الكثير من التعليقات التي امتزجت بين الغضب والسخرية.

من هي شيماء علام؟

- عارضة أزياء عراقية.

- ولدت شيماء علام في المغرب.

- عاشت فترات طويلة في دبي بالإمارات المتحدة العربية للدراسة.

- درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- «بلوجر» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- تعمل موديل لماركات الملابس والمكياج.

- اعتادت على التصوير بملابس جريئة ما عرضها لانتقادات.

- تعيش في القاهرة، وتعمل أيضًا موظفة بإحدى شركات العقارات الشهيرة.

- لديها مليون متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».