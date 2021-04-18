بعد إعلانه طلاقها «على الهواء».. القصة الكاملة للخلافات بين هالة صدقي وزوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدد إعلان زوج الفنانة هالة صدقي، عزمه طلاقها خلال بث مباشر عبر صفحة الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول أزمة علاقة الفنانة بزوجها سامح سامي والمستمرة لعدة سنوات.

بداية الأزمة بين هالة صدقي وزوجها

شهدت الشهور القليلة الماضية خلافات حادة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، والتي تعود إلى العام 2016 بعد مغادرة الزوج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية، ليعلن محاميه بعدها «أن الفنانة قامت ببيع قطعة أرض يمتلكها من خلال توكيل وثقة لها قبل سفره» وذلك فى فيديو له تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زوج هالة صدقي ينكر نسب ابنيه منها

وتطورت الخلافات بين الفنانة هالة صدقي، وزوجها سامح سامي، إلى حد انكاره نسب نجليه وطلب منها تحليل DNA للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشكلات العديدة التى وقعت بينهما فى السنوات الخمس الأخيرة.

وبالرغم من الخلافات التي اشتدت حدتها بينهم، إلا أنه في شهر يناير الماضي تعرض والد زوج الفنانة هالة صدقى إلى وعكة صحية شديدة، جعلته في حاجة إلى نقل دم، وما صعب الأمر أن فصيلة دمه نادرة، لكن «صدقي» تمكنت جمع الكمية التي يحتاج إليها من دم، ما دفع زوجها لشكرها بعد أن أنقذت حياة والده قائلا «شكرا يا بنت الأصول».

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هالة صدقي تعلن انتصارها في قضية إنكار النسب: زوجي شهر بيا

يشار إلى أن الأزمة بين الفنانة هالة صدقى وزوجها تجددت عقب تصريحات أدلت بها خلال استضافتها فى برنامج «شيخ الحارة» مع المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، حيث تحدثت الفنانة لأول مرة عن طبيعة خلافاتها مع زوجها، ما دفعه للخروج عن صمته في بث مباشر ليعلن عن عزمه طلاقها، من خلال اتخاذ محاميه الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنها لا يمكن أن تحمل اسمه بعد الآن.