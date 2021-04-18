ظهرت في «الاختيار2»: تعرف على السجل الإجرامي لـ سامية شنن سفاحة الجماعة الإرهابية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد مؤثرة تم إذاعتها خلال الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار2، إذ عرضت الحلقة أحداث فض اعتصام رابعة، بالتزامن مع عرض أحداث كرداسة، التي كانت هي الأبرز بعد أن هجم التنظيم الإرهابي على قسم شرطة كرداسة، وقتل الضباط ومأمور القسم ونائبه والتمثيل بجثثهم، وكان للإرهابية سامية شنن الدور الأكبر في تنفيذ تلك العملية.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الإرهابية «سامية شنن» المتهمة في واقعة «مذبحة كرداسة»، كالتالي:

من هي الإرهابية «سامية شنن» المتهمة في قضية «مذبحة كرداسة»؟

- هي سامية حبيب محمد شنن، بائعة فاكهة، وهي السيدة الوحيدة المتهمة في تنفيذ عملية «مذبحة كرداسة».

- اشتركت سامية حبيب محمد شنن في أحداث مذبحة كرداسة، لقتل عدد 14 من ضباط وعساكر قسم شرطة كرداسة عام 2013، بالتزامن مع فض اعتصام رابعة والنهضة.

- توجهت المتهمة لمحيط مركز الشرطة وشاركت في حصاره وقذفه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وسحب الضباط إلى خارج مقر المركز، وطعنهم بالأسلحة البيضاء.

- وثقت الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2» إرغامها لأحد ضباط قسم الشرطة لشرب كمية من مياه النار، كما شاركت في التعدي على جثامين شهداء مذبحة كرداسة.

- ظلت مختبأة في منزلها حتى تم القبض عليها خلال حملة مكبرة لتطهير منطقة كرداسة، ثم تم إحالتها إلى سجن النساء في القناطر.

- في عام 2018، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة، حكمها بمعاقبة سامية شنن بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بعد أن أيدت محكمة النقض هذا الحكم.

يذكر أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار1» عام 2020، والذي كان يحكي قصة بطولة الشهيد أحمد منسي، قام فريق عمل المسلسل بإعداد الجزء الثاني من المسلسل، الذي يتم عرضه على شاشة ON E في تمام الساعة 9 مساء، ليحكي عن القصص البطولية لرجال الداخلية منذ عام 2013، وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرچي.