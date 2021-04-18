«الإفتاء» تجيب.. متى تدرك الحائض صوم اليوم فى رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، سؤال بشأن: «متى تدرك الحائض صوم اليوم؟».

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال «في الفتوى رقم 2738» بنحو: «يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم».

وكانت دار الإفتاء ردت فى وقت سابق على سؤال حول «ما حكم إفطار النساء وبخاصة السيدات الحوامل والمرضعات خلال شهر رمضان»:

وهل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في شهر رمضان في ظروف الوباء؟، فإن الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتى الديار المصرية، يقول إن الأصل في «الحامل والمرضع» وجوب الصيام ما دامتا مسلمتين عاقلتين غيرَ مسافرتين، وما دامتا لا يلحقُهُما ولا طفلَهما ضررٌ من الصيام، وهذا يُعرَف مِن قِبل المتخصصين، فإن لحقهما أو طفلهما ضررٌ دَخَلَا بذلك في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» «البقرة: 184».