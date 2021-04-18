بعد عرضه فى «الاختيار 2».. «فض اعتصام رابعة» بعيون أطفال «عاشت اللحظة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

«مشاهد مؤثرة للكبار قبل الصغار»، عاشها متابعو حلقة اليوم من مسلسل الاختيار2، والتى تناولت فض «اعتصام رابعة» بمدينة نصر، الأمر الذى أعاد إلى الأذهان المشاهد الحقيقية للحدث.

الطفلة فرح سامح جمال الدين، 15 عامًا، كانت تتابع حلقة مسلسل «الاختيار 2»، اليوم، والتى تناولت أحداث «فض رابعة»، لكنها لم تكن المرة الأولى للطفلة كونها كانت أحد شهود العيان على فض اعتصام رابعة قبل سنوات.

فرح: أحداث رابعة شوفتها بعينى وأنا عندي 7 سنين

أمام التلفاز جلست الطفلة فرح، تتابع بتركيز شديد أحداث مسلسل «الاختيار 2»، شأنها شأن غالبية المصريين، إلا أن مشاعرها ليست كالجميع، نظرا لأنها عاشت تلك المشاهد بنفسها وكانت شاهدة عليها، حيث اضطرتها الظروف في طفولتها أن تكون في بؤرة الأحداث.

خلال اعتصام رابعة كانت «فرح» في السابعة من عمرها، تقيم في منزل جدتها في مدينة نصر الذي يبعد عن الميدان دقائق، تروي لـ«هُن»: «فور بدء المسلسل استرجعت بذاكرتى تلقائيا كل ما شاهدته، والرعب والخوف الذى عشته وقتها، أتذكر أصوات طلقات النيران التي كانت تدوي في كل مكان».

مشاهد عديدة روتها «فرح»: «لازال عدة مشاهد عالقة فى ذهنها، فمشاهد الاعتصام بكل مكان، النوافذ موصده، روائح الدخان الناتج عن الحرائق تصل إلى داخل المنزل، رائحة الغاز المسيل للدموع، أصوات النيران لا تتوقف، وتدوي في كافة الإرجاء، عشت لحظات خوف ورعب متتنسيش».

الحزن سيطر على الفتاة، خلال مشاهدتها المسلسل وتجسيد استشهاد أحد الضباط خلال عملية فض اعتصام جماعة الإخوان في رابعة العدوية: «كنت وأنا بتفرج بفتكر أصحابي اللي فقدوا والدهم وقت الاعتصام»

شيرين: المسلسل رجع الأطفال لفترة مهمة جدا في حياتنا

شيرين حمدي، والدة الطفلة تقول: «إن مسلسل الاختيار مسلسل مهم جداً وخصوصاً الحلقه 5، لأنها رجعتنا لفترة مهمه جدا في حياتنا».

وتابعت: «أولادي كانوا بيسألوا وأنا أجاوب لأنهم كانوا صغيرين الفترة دي وواجهتنى كتير من الأسئلة، لكن اللي لفت نظري الحزن اللي سيطر على ابني من سقوط عدد من شهداء الشرطة والجيش والناس اللي ملهمش ذنب ولا مصلحة وكانوا موجودين في فض الاعتصام».