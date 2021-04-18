هل تسبب مشروبات الطاقة الإصابة بأزمة قلبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أصيب شاب في الحادية والعشرين من العمر بأزمة قلبية أثناء دراسته في الجامعة بسبب "تناول كميات كبيرة" من مشروبات الطاقة حسب تقرير جديد نشرته مجلة "بي إم جي" الطبية المتخصصة.

وحسب التقرير الذي نشرته المجلة، ويركز على حالة هذا الطالب، فإنه كان يتناول 4 عبوات يوميا من مشروبات الطاقة يبلغ مجموعها لترين، وفقا لشبكة بي بي سي.

وقضى الطالب 58 يوما في المستشفى، منها فترة قضاها في العناية المركزة وهي الفترة التي وصفها الطالب بـ"الصادمة التي تسببت له برض نفسي".

وظهرت أعراض عدة على الطالب قبل نقله للمستشفى، منها اللهاث وصعوبة التنفس وشحوب لونه وفقدان الوزن، لمدة 4 أشهر.

وقال الأطباء المعالجون إنهم ناقشوا عدة احتمالات لسبب الأعراض قبل التوصل للتشخيص النهائي، وهو أن تناول "مشروب الطاقة أدى إلى فشل القلب وهذا هو ما يبدو السبب الأكثر ترجيحا".

ويقترح الأطباء أن تجرى عمليات زرع أعضاء للطالب الذي يعاني فشلا في القلب والكلى في الوقت نفسه، بعدما كان يعاني فشلا في الكلى لعدة سنوات دون أن يتم تشخيصه.

وحسب التقرير فإن الشاب لم يكن قادرا على إكمال دراسته قبل 3 أشهر من نقله إلى المستشفى بسبب أوضاعه الصحية.

وقال الطالب في التقرير "عندما كنت أتناول مشروب الطاقة بهذه الكميات يوميا كنت أشعر برعشة في جسدي وخفقان غريب في القلب، الأمر الذي أثر على قدرتي على التركيز بشكل مستمر وعلى دراستي في الجامعة".

وبعد 9 أشهر من العلاج عاد قلب الطالب للعمل لكن الأطباء لا يتوقعون أن يعود لطبيعته.

وكان الطالب يعاني صداعا نصفيا مستمرا حتى لو لم يكن يتناول مشروب الطاقة.

وقال الطالب "لقد أثر ذلك على أداء واجباتي الدراسية اليومية، وحتى هواياتي وأنشطتي مثل الذهاب للحديقة والتنزه".

وأوضح الطالب الذي لم يفصح التقرير عن اسمه أنه يرغب في أن يعلم الجميع خطورة مشروبات الطاقة وآثارها.

الكيورد: مشروبات الطاقة- الأزمة القلبية- أضرار الإفراط في مشروبات الطاقة-خطورة مشروبات الطاقة.