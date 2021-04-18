ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة يوميًا على السحور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

البعض يتناول الفواكه على مائدة السحور، ومنها الموز إذ يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها كل جسم، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة، مثل تحسن الهضم والحفاظ على صحة القلب وفقدان الوزن.

وأورد موقع "healthline" الطبي، فوائد تناول موزة يوميًا على السحور، كما يلي:

- يحتوى على كمية كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة، كما أن الموزة الواحدة تضم 105 سعرات حرارية فقط، غير إنه لا يحتوي على أي دهون وبه كمية قليلة جدًا من البروتين.

- به على مغذيات معتدلة في مستويات السكر في الدم:

- الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف مهم للجسم، الذي يسهل عملية الهضم، إلى جانب النشا، التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

- يحسن من صحة الجهاز الهضمي:

- تعمل الألياف الغذائية على تحسين عملية الهضم، والبكتين والنشا الموجودين فيه يكونوا غذاء للبكتيريا المفيدة للأمعاء، كما أن البكتين يساعد على الحماية من سرطان القولون.

- إنقاص الوزن، إذ يحتوي الموز على سعرات حرارية قليلة وفي نفس الوقت فهو مغذي، حيث تم ربط دراسات عديدة بتناول الموز وانخفاض الوزن، وأن النشاء الموجود به يقلل من الشهية.

- يدعم الموز صحة القلب: يعمل البوتاسيوم الموجود في الموز على صحة القلب، والسيطرة على ضغط الدم، حيث تحتوي الموزة الواحدة المتوسطة الحجم على 118 جراما من البوتاسيوم، كما يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، وأن الأشخاص الذين يتناولوا الكثير من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 27 في المائة من الإصابة بأمراض القلب.