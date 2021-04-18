أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام: منها التدخين ومشروبات الكافيين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني كثير من الصائمين خلال شهر رمضان الكريم من الصداع النصفي الذي يلازمهم خلال ساعات الصيام، وهناك كثير من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بآلام الرأس والإصابة بالصداع النصفي خلال الشهر الفضيل، كما يوجد الكثير من الخطوات التي يمكن تنفيذها لتجنب الشعور بالصداع النصفي خلال شهر رمضان.

ونرصد من خلال هذا التقرير أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام، وكيفية تجنب الشعور بالصداع وفق حديث دكتور الباطنة عبد الرحمن محمد، لـ«هن»، كالتالي:

أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام

- يتعرض كثيرون من محبي تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، مثل القهوة والنسكافية والشاي للصداع النصفي أثناء الصيام، وذلك نتيجة لعدم حصول الجسم على النسبة المعتاد عليها من الكافيين خلال ساعات الصيام.

- نقص السكر في الدم خلال ساعات الصيام، وعدم حصول الجسم على النسبة الكافية والمناسبة من السكر ما يعد من أهم أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام.

- تعد فئة المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي أثناء الصيام، إذ إن إيقاف التدخين خلال ساعات النهار، يسبب النقص في نسبة النيكوتين في الدم وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالصداع المزمن.

- يؤدي عدم تناول الماء لعدة ساعات متواصلة إلى الإصابة بالصداع، كما أنه يعد من أهم أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام.

- يعد الإرهاق وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم من أهم أسباب الصداع النصفي أثناء الصيام.

ولتجنب الشعور بالصداع النصفي أثناء الصيام، يجب الاهتمام جيدا بوجبة السحور، ومراعاة أن تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتجنب إرهاق الجسم بالتمارين الرياضية المرهقة، ومراعاة الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم، مع الحصول على قسط من الراحة خلال ساعات النهار.