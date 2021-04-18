ظهرت في «الاختيار2».. من هي عبير الطوخي التي جسدت دور سفاحة كرداسة سامية شنن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بنظرات شريرة وملامح قاسية؛ تألقت الفنانة عبير الطوخي، خلال تجسيدها دور الإرهابية سامية شنن، سفاحة كرداسة، المتورطة في أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه، بل والتمثيل بجثمان الضباط، حتى أنها سقت العقيد الشهيد عامر عبد المقصود ماء نار وهو صائم أثناء لحظات احتضاره، في مشهد سلطت عليه الضوء حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار2».

وسرعان ما أعاد المشهد للأذهان، جرائم سفاحة كرداسة، المرأة الوحيدة التي تواجدت ضمن الجماعة الإرهابية.

وفي مشهد لم يتخطَ دقائق، أجادت الفنانة عبير الطوخي تمثيله، حتى بات المشاهدين يبحثون عن تلك الفنانة التي ظهرت في الحلقة.

ويرصد «هُن» معلومات عن الفنانة عبير الطوخي التي قامت بدور سفاحة كرداسة سامية شنن.

من هي عبير الطوخي؟

ممثلة مصرية شابة، من مواليد القاهرة.

درست بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

بدأت مشوارها الفني، على المسرح، حيث شاركت في عديد من المسرحيات أبرزها «الندم» المأخوذة من راوية «الذباب» لـ جان بول، ومسرحيات «شلبية الغازية»، و«مأذون المحروسة»، و«أحوال شخصية»، و«جنة هنا».

شاركت بدور في المسلسل الديني «اﻹمام النسائي» مع الفنان حسن يوسف، والتي عرفها الجمهور من خلاله حينها.

لعبت دور «فخرية» خلال أحداث فيلم الرعب «بيت ست».

شاركت في العديد من الأعمال الفنية، على رأسها: «رحلة حرب الشوبكشي، الحالة ج، نص أنا.. نص هو، وهج العشق، العيادة ج1، بعد الفراق، وقص ولزق».

حلقة الاختيار2

وجاءت أحداث مسلسل الاختيار2 في الحلقة الـ5 بعنوان «النداء الأخير»، ودارت يوم فض اعتصام رابعة، الذي تم في الرابع عشر من شهر أغسطس من عام 2013، حيث بدأت الحلقة بعرض بيان الشرطة الذي كانت تطلب فيه إخلاء رابعة العدوية، من المعتصمين مع حماية كل من لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.