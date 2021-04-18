احذر تناول هذه الأطعمة والمشروبات في رمضان: تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يهتم الصائمون كثيرًا بوجبات الإفطار، وتكون المائدة الرمضانية غنية بالأكلات الدسمة والمشروبات والعصائر، لأنها أهم الوجبات بالنسبة للصائم، لذا يجب الاهتمام بأكلات الإفطار ذات القيمة الغذائية العالية من دون التسبب بمشاكل في الجهاز الهضمي للإنسان.

ولا تختلف حالة المعدة للشخص الصائم عن روتينه اليومي الطبيعي عند تناول وجبة الإفطار الصباحية خارج أيام الصيام حيث يتناول الطعام على معدة فارغة خصوصا إذا كان رمضان في فصل الصيف أو الربيع كما هو الحال في شهر رمضان الحالي.

ولأن الفارق هو احتواء مائدة رمضان على أنواع كثيرة من الطعام فإن المتخصصين يحذرون من بعض الوجبات أو الأطعمة التي لا يجب تناولها على معدة خاوية بسبب تأثيرها على الصحة والتي من الممكن أن تسببها بفضل طبيعتها.

ويحذر الدكتور دومينجو كاريرا، أخصائي التغذية بالمركز الطبي الجراحي لأمراض الجهاز الهضمي، من بعض الأطعمة التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي عند تناولها على معدة خاوية.

كما أن هناك العديد من الأطعمة غير الصحية بوجه عام، يحذر الخبراء من تناولها على معدة فارغة، خاصة أنها كثيرة ومتنوعة وتشمل أنواع مختلفة من الحلويات والعصائر لذلك من المرجح أن تتضمن هذه المائدة المتنوعة بعض الأطعمة التي من الممكن أن يسبب تناولها مشكلة على معدة فارغة بحسب موقع alimente.

العيش الأبيض

ويعتبر الخبز الأبيض من الأكلات المنتشرة في مصر والوطن العربي وينصح الخبراء بعدم تناوله على معدة فارغة لاحتوائها على الكثير من الكربوهيدرات المكررة، التي يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى ارتفاع في مستويات الأنسولين والجلوكوز في الجسم والتي سرعان ما تنخفض تدريجيًا وتسبب الشعور بالجوع بعد وقت قصير جدا مما يجعل الإنسان يتناول الطعام مرة ثانية ويصاب بحالات من التخمة.

القهوة أو الشاي

ويحذر الدكتور كاريرا، من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والثيانين على الريق، فهناك العديد من الأشخاص يفضلون احتساء القهوة والشاي في وجبة الإفطار سواء في رمضان أو في الأيام العادية مع التدخين بعد ساعات من الانقطاع عن التدخين، وهو ما يتسبب في زيادة حمض المعدة ويتسبب في مشكلات بالجهاز الهضمي.

المعجنات

وتحتوي المائدة الرمضانية أيضًا على الكثير من أنواع المعجنات، حيث الأصناف المختلفة مثل المناقيش والسمبوسك وغيرها من الفطائر، كما أنها وجبات شائعة في الوطن العربي كوجبة صباحية لكن الدكتور كاريرا يحذر من تناول المعجنات لأنها تحتوي على دهون تحفز إفراز حمض المعدة ما يسبب الضيق في أغلب الأحيان.

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المشروبات الغازية

ويحتاج جسم الإنسان أيام الصيام إلى الكثير من المشروبات بسبب العطش وهناك من يفضل تناول المشروبات الغازية مع تناول الطعام، بالاضافة إلى شرب المياه. ويرى الدكتور كارير، أن تناول المشروبات الغازية على معدة خاوية يؤدي إلى حدوث تخمة ويحذر من أثرها على المعدة حيث تتسبب في تهيجات شديدة في الغشاء المخاطي للمعدة ويزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك، لذلك يجب تناول هذه المشروبات بعد التأكد من تناول وجبة جيدة.