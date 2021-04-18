أرملة شهيد كرداسة عامر عبدالمقصود: بوست الأقدام في المشرحة عشان أشوفه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تجف الدموع من عيناها طوال إذاعة الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار2، إذ تعيش أحداث مؤلمة، تعود لنحو 7 سنوات، حينما علمت باستشهاد زوجها، العقيد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، بعدما اقتحمت جماعة الإخوان الإرهابية قسم الشرطة، وقاموا بقتله، والتمثيل بجثمانه، مصورين الواقعة بالصوت والصورة.

مقطع فيديو التمثيل بجثمان الشهيد، كان هو الأبرز في 2014، وبات يُتداول على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح كابوسا عاشته أرملة شهيد كرداسة السيدة نجلاء سامي، حيث عاد اليوم ليتجدد معها وهي تشاهد الحلقة، مؤكدة أنها حتى الآن لم ترى مقطع التمثيل بجثمان زوجها الشهيد.

بوست الأقدام عشان أشوف فيديو التمثيل بجثمانه

وقالت نجلاء سامي، إنها علمت بخبر الاستشهاد من التلفاز، بعدما وجدت صورته واسمه، ضمن شهداء الداخلية، ما انتابها بحالة من الصدمة، خاصة أنها كانت حينها بالساحل الشمالي هي وأولادها، بعدما أصر زوجها إبعادهم عن القاهرة بسبب تهديدات القتل التي كان يتلقاها: «كنت بعيد وقليلة الحيلة، لما شوفت صورته واسمه فضلت اتصل برده، مش مصدقة إنه مات واستُشهد، مش مصدقة ده كان قبلها بساعات مكلمني، وموصيني، لدرجة إني حسيت بس كذبت وقولت هيرجع بالسلامة».

لحظات صعبة داخل المشرحة

لحظات قاسية داخل المشرحة، عاشتها السيدة نجلاء أرملة الشهيد، بعدما هرولت مسرعة للمشرحة، لتلقي النظرة الأخيرة على زوجه، وحبيب عُمرها، وشريك حياتها لـ21 عاما، تسردها خلال حديثها لـ «هُن».

تقول أرملة الشهيد: «جريت على طول، عاوزة أدخل المشرحة، عاوزة بس أشوفه آخر مرة، مش مصدقة اللي اتقال، ولا اللي حصل فيه، بقيت أبوس رجليهم يوروني الفيديو اللي بيظهر الجريمة والتمثيل بيه، ومش موافقين، دخلت المشرحة عليه، وجاتلي جلطة في جانبي الشمال».

أكثر من 7 سنوات، لا تنسى أرملة الشهيد ما حدث، «مقدرش أنسى اللي حصله، والمسلسل كان حنين علينا في مشاهده، ويكفيني إني زوجة الشهيد عامر عبدالمقصود، اللي عاش ومات بشرف».