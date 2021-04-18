الامارات | مصر: المومياوات الملكية بمتحف الفسطاط تستقبل الزوار اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المومياوات الملكية بمتحف الفسطاط تستقبل الزوار اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري، أن أبواب قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ستفتح للزوار اعتباراً من اليوم.

وأضاف أن القاعة تضم 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة، التي نقلت من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في موكب مهيب في الثالث من الشهر الجاري. وأشار وزيري إلى أن فتح أبواب قاعة المومياوات بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط يأتي ضمن احتفالات مصر بيوم التراث العالمي، الذي يحل في 18 أبريل من كل عام، وهي الاحتفالات التي انطلقت من الأقصر قبل أيام برفع الستار عن تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثاني، بلغ وزنهما 50 طناً.

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