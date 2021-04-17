على مائدة السحور.. طريقة عمل مهلبية بالكافيين خطوة بخطوة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المهلبية بالكافيين من الحلوى غير التقليدية، التي تساعد على الاستيقاظ، فضلا عن مذاقها المميز، ما يدفع ربات البيوت البحث عن وصفتها لتحضيرها للأسرة على مائدة السحور، كحلوى جديدة وغير تقليدية، لكسر روتين الأطعمة المعتادة في وجبة السحور على مدار شهر رمضان.

وفيما يلي طريقة جديدة لتحضير مهلبية بالكافيين للأسرة على مائدة السحور، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مقادير المهلبية بالكافيين

لبن.

قهوة سريعة الذوبان.

سكر.

نصف كوب نشا.

شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير المهلبية بالكافيين

- في الخطوة الأولى يجب وضع اللبن والقهوة سريعة الذوبان على النار، وخلطتهم جيدا.

- في الخطوة التالية، يتم إضافة السكر والنشا على الخليط السابق على النار حتى الوصول إلى الغليان.

- وضع الخليط الساخن داخل كاسات، ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة على الوجه للزينة.