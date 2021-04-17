أم الشهيد كريم وجيه تحكي عن صديقه شادي مجدي ضحية فض اعتصام رابعة: أصيب قبل وفاته بـ3 شهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جسد مسلسل الاختيار 2، تضحيات رجال الشرطة، ومن بينهم ضحايا فض اعتصام رابعة، ومن ضمنهم الشهيد شادي مجدي، الذي كان من أول الشهداء في فض الاعتصام الإرهابي، حيث التحق بكلية الشرطة عام 2000 وتخرج 2004 ليلتحق بقطاع الأمن المركزي فور تخرجه، قبل أن ينضم للعمليات الخاصة.

وحرصت سهام مصطفى كمال، والدة الشهيد كريم وجيه، الذي استشهد هو الآخر أثناء مشاركته في إحدى المأموريات بمديرية أمن بورسعيد لضبط الخارجين على القانون، على الحديث عن الشهيد شادي مجدي، الذي جمعته صداقة مع ابنها الشهيد، متطرقة إلى الصداقة التي جمعتهما قبل وفاتهما.

الصداقة التي جمعت بين الشهيد كريم وجيه وشادي مجدي

صداقة جمعت الثنائي، تحدثت عنها والدة الشهيد كريم وجيه، قائلة أثناء حديثها لـ«هُن»: «كان زي ابني، وكنت بحبه جدا، وابني استشهد قبل اعتصام رابعة بـ3 شهور وكان معاه الشهيد شادي مجدي، وهو كمان اتصاب في عملية بورسعيد».

الأخلاق الحميدة كانت أهم صفة تميز بها الشهيد شادي مجدي، حيث تقول الأم: «كانت أخلاقه عالية ومؤدب، وكان بيحب بنته جدا وكان نفسه يربيها أحسن تربية».

حزن شديد سيطر على والدة الشهيد شادي، بعد وفاته، كما ذكرت والدة الشهيد الآخر، فلم يمر وقت على وفاته حتى توفيت إثر إصابتها بالسرطان «كانت شديدة الحزن عليه بعد وفاته».

وعرضت اليوم الحلقة الـ5 من مسلسل «الاختيار2»، بدون فواصل إعلانية، لاحتوائها على أحداث هامة مرت على تاريخ مصر وأهمها حدث فض اعتصام رابعة، ووثقت الحلقة لحظة مقتل الشهيد شادي مجدي.