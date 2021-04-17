بعد تجسيد الخيانة الزوجية في مسلسلات رمضان.. مطلقات: «بنفتكر معاناتنا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أظهرت بعض مسلسلات رمضان هذا العام أشكالا مختلفة من الخيانة الزوجية، ومنها مسلسل «ضد الكسر»، و«حرب أهلية»، الذي أعاد إلى أذهان بعض السيدات المطلقات قصصهن مع الخيانة الزوجية واختلفت القصص من سيدة لأخرى.

نهى طارق، أم لطفلة 9 سنوات، تذكر ما حدث معها، واستغناء زوجها عنها في فترة الحمل: «كل ما بشوف أي نوع من أنواع الخيانة بافتكر جوزي لما ضحك عليا ورسم عليا الحب لحد ما إتجوزته ولما عرف إني حامل طلقني غيابي علشان خاف من المسؤولية».

وتشير السيدة، إلى أن ارتباطه بسيدة أخرى من الأسباب الرئيسية التي جعلته ينفصل عنها، كما ذكرت أثناء حديثها لـ«هُن»: «عرفت بعد الطلاق إنه سابني علشان يتجوز واحدة تانية حسيت إني غبية وجوزي اتسلى بيا وأنا كنت وفية معاه، علشان كده بقول لكل بنت ماتثقيش في حد بشكل أعمى».

نورهان: ليه راجل واحدة بتحبه أوي يضحك عليها؟

وتتساءل نورهان حمزة، 39 عامًا، أم لثلاث أطفال، عن أسباب خيانة الرجل واستغلاله لحب زوجته: «أنا وجوزي اتجوزنا عن قصة حب، وكان بالنسبة ليا الدنيا كلها، لكن هو استغل ضعفي تجاهه ولقيت نفسي بابيع له كل أملاكي بسبب ثقتي فيه، وأول ما حصل كده اتجوز عليا زميلته في الشغل».

سحر: اطلقت بعد 3 شهور جواز

ولم تختلف المأساة التي عاشت فيها سحر.ن، 27 عامًا، التي وجدت نفسها مطلقة وهي لم تكمل ثلاثة أشهر على الزواج: «بعد شهور من جوازنا عرفت إنه متجوز واحدة تانية قبلي ومخلف منها، وأنا معرفتش غير بعد الجواز، فقررت إنى لازم أطلق رغم مرور 3 شهور على جوازي»، متابعة: «المسلسلات بتجسد معاناة سيدات كتير، وبتسلط الضوء على أوجاع الخيانة الزوجية».