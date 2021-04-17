العشرة الطيبة.. هنادي مهنا تنهار في جنازة والدة زوجها أحمد خالد صالح: ماتت بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الانهيار سيطرت على الفنانة هنادي مهنا، زوجة الفنان أحمد خالد صالح، خلال جنازة والدته، زوجة الفنان خالد صالح، التي توفيت صباح اليوم السبت، الموافق 17 أبريل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت هنادي مهنا منذ ما يقرب من 10 أيام عن إصابة والدتها ووالدها وحماتها بفيروس كورونا، طالبة من الجمهور الدعاء لهم.

ونعت الفنانة هنادي مهنا، حماتها الدكتورة هالة زين، قائلة «توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين.. إن لله وإن إليه راجعون.. ادعولها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم وادعولنا بالصبر والثبات والسلوان».

وظهرت الفنانة هنادي مهنا في حالة انهيار تام خلال الجنازة، حيث ظهرت وهي تبكي بشدة على فقيدتها، ما يُظهر مدى العلاقة الطيبة التي كانت تجمع الأم بزوجة ابنها، إذ تحدثت الفنانة هنادي مهنا في عدد من الحوارات التلفزيونية عن حماتها، التي أكدت من خلالها على مدى تعلقها بها، مشيرة إلى أن علاقتها بها كانت قوية بشكل كبير، وبالرغم من أنها لم تتحدث عنها كثيرا، إلا أن طيب العلاقة بينهما ظهرت عقب وفاتها في جنازتها.

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد أعلنت منذ ما يقرب من 10 أيام عن إصابة والدها ووالدتها وحماتها بفيروس كورونا المستجد، إذ طلبت من المتابعين الدعاء لهم، جامعة حماتها مع والدها ووالدتها، ما يدل على اعتبارها في مكانتهم، وقبل عدة ساعات من وفاتها، نشرت هنادي عبر خاصية القصص الخاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» طالبة من متابعيها الدعاء لحماتها على وجه الخصوص، ما يدل على أنها كانت تعاني قبل ساعات من وفاتها.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خالد صالح تزوج من الفنانة هنادي مهنا خلال شهر نوفمبر الماضي، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والفنانات من الوسط الفني، كما أحيى الحفل الفنان تامر حسني.

وكان الفنان خالد صالح قد فارق الحياة في سبتمبر عام 2014.