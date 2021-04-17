ظهرت بملابس كاجوال.. كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زواجها الأول؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بعيد زواجهما الأول، ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت ياسمين صبري مرتدية ملابس جينز وعلقت على الصورة: «عيد زواج سعيد حبي الأول».

قصة زواج الفنانة ياسمين صبري

في 13 مارس الماضي، نشرت الفنانة ياسمين صبري، خبر ارتباطها ونشرت صور للخطبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي 14 مارس الماضي، كشف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض عبر شاشة أم بي سي مصر، تفاصيل الارتباط، قائلًا: ياسمين صبري تعرفت على زوجها منذ 3 أشهر تقريبا، بطريقة وصفها بأنها (صدفة لا يمكن أن تتكرر)، موضحًا: «الخطوبة تمت، ومن المقرر أن عقد القران سيقام بعد 3 أو 4 أشهر من الآن».

احتفالها بعيد ميلادها

وفي يناير الماضي احتفلت الفنانة ياسمين صبري بأول عيد ميلاد لها بعد زوجها، ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ظهرت فيها وهي تقف إلى جوار زوجها، وهي تطفئ شموع تورتة عيد ميلادها، وكانت التورتة عبارة عن 4 أدوار دائرية وفي أعلاها قلب وحولها بالونات زينت بها منزلها الأنيق، وعلى التورتة عبارة «عيد ميلاد سعيد.. ياسمين» باللغة الإنجليزية.

آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري، عند نشرها صورة عبر حسابها على الانستجرام، بالحجاب، هنأت فيها الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك.

وارتدت ياسمين صبري عباءة سوداء فضفاضة، وقامت بتغطية جزء من شعرها بحجاب أسود اللون أيضا، ووجهت تهنئتها قائلة: «كل عام ونحن دائما في خير وسلام وسعادة، رمضان كريم عليكم جميعا».

وسرعان ما تفاعل آلاف المتابعون مع الصورة، فجاء من بين التعليقات: «رمضان كريم يا أحلى ياسمين»، «الشيخة ياسمين»، «تحفة»، «أحلى واحدة بالعباية»، «جميلة وأنيقة كل سنة وأنتِ طيبة ورمضان كريم عليكي يا جميلة»، «شكلك مختلف في العباية»، «جميلة دايما كعادتك».