8 عادات تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العدوى البكتيرية والفيروسية منتشرة هذه الأيام بشكل كبير نتيجة الطقس السيئ، لكن هناك 8 عادات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى فيروسية يجب معرفتها لتجنبها خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا، وهي كالتالي:

1- قضم أظافرك:

عادة لا يستطيع الكثير من الأشخاص تجنبها، لكنها تضع الكثير من البكتيريا في فمك، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك جروح وقومت بقضم أظافرك، فإن القروح هي أرض خصبة مفتوحة للسموم، وذلك وفق ما أورد موقع "powerofpositivity".

2- عدم تناول الطعام الصحي:

إذا كنت تتناول الوجبات السريعة لتمضية يومك، فأنت بحاجة للفواكه والخضروات لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن.

وإذا كنت تعتمد على الكربوهيدرات والأطعمة الدهنية، فأنت لا تحصل على ما يحتاجه جسمك، ما يؤدي إلى ضعف جهازك المناعي وبالتالي لا يمكنك محاربة الجراثيم والبكتيريا.

3- عدم غسل الخضروات والفاكهة:

يفترض الجميع أن الفاكهة والخضروات التي تم إحضارها من متجر البقالة طبيعية وطازجة، ولذلك يهمل بعض الأشخاص غسلها، ولكن يلمس الكثير من المستهلكون هذه الخضروات والفاكهة، وبذلك فإنك تعرض نفسك لخطر العدوى البكتيرية والفيروسية.

4- استخدام العدسات اللاصقة:

يفضل معظم الأشخاص ارتداء العدسات اللاصقة، وبالطبع يجب أن تلمس عينك لوضع العدسة على القرنية، ومن المفترض أن تغسل يديك قبل وضع العدسات اللاصقة.

ولكن إذا قمت بوضعها دون غسل يديك، فقد يسبب ذلك انتقال البكتيريا من يديك إلى عينيك، وبالتالي فأنت تضع السموم في عينيك، ثم تمتص الأغشية المخاطية الملوثات بسهولة، لذا فإن مرتدي العدسات اللاصقة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية والفيروسية.

5- إهمال الاستحمام:

هناك أوقات تشعر فيها بالتعب الشديد لدرجة أنك تنام في الفراش بعد يوم طويل دون استحمام، ومع ذلك، يجب دائمًا تخصيص وقت للاستحمام لغسل جسمك وتغيير ملابسك، حتى لو كان ذلك سريعًا، وذلك لتجنب الإصابة بالعدوى الفيروسية.

6- العبث بالأنف:

العبث بالأنف عبر يدك عادة مثيرة للاشمئزاز، لكن الكثير من الأشخاص يفعلون ذلك عندما يكون لديهم مشاكل في الجيوب الأنفية أو مشاكل أخرى، وتكمن مشكلة قشط الأنف في أن الأغشية المخاطية يمكنها بسهولة التقاط البكتيريا من أصابعك، وبالتالي فقد تصاب بالعدوى الفيروسية من هذه العادة الجسيمة.

7- تقاسم مستحضرات التجميل مع الأصدقاء والعائلة:

يجب التعامل مع مستحضرات التجميل الخاصة بك على أنها فرشاة أسنان، ولا ينبغي لأحد أن يستخدمها أبدًا، وإذا سمحت للآخرين بوضع مكياجك، فأنت تنقل البكتيريا والجراثيم من وجوههم إلى وجهك، وتحتاج مستحضرات التجميل أيضًا إلى التغيير بشكل متكرر.

8- لمس وجهك:

ربما تلمس وجهك 100 مرة يوميًا، ثم تضع يدك على رأسك أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتخدش أنفك، وتلعب بشعرك، وتفرك عينيك، وبذلك يمكن لأي بكتيريا على يديك أن تصل بسهولة إلى أنفك وعينيك وفمك.