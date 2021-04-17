لايف ستايل

ياسمين صبري وأبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما بـ"الجينز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير لها بمشاركة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمناسبة مرور أول عام على زواجهما.

ونسق الزوجين إطلالتهما على طريقة الكابلز مرتدين ستايل الجينز، وظهرت ياسمين صبري مرتدية بنطلون جينز فاتح وشيميز من نفس اللون، منتعلة حذاء بكعب عالي باللون الأبيض.
واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، بينما اختارت مكياجًا بسيطًا بالألوان الترابية، وأضفت على الإطلالة أناقة باستخدام إكسسوارات فضية منها الأنسيال وساعة اليد.

بينما ارتدى أبو هشيمة بنطلون جينز غامق، وشيميز فاتح من الجينز أيضًا منتعلًا حذاء رياضي باللون الأبيض، ومنسقًا مع الإطلالة ساعة يد باللون الأبيض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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