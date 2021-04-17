6 أشياء غير واضحة تحدث لك إذا قضمت أظافرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما يقضم العديد من الأشخاص أظافرهم عندما يشعرون بالقلق أو الملل، إذ تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 30٪ من سكان العالم يميلون إلى القيام بذلك.

وهناك أوقات يمكن أن يضر فيها قضم الأظافر أكثر مما ينفع، لذا من الأفضل التوقف عن هذه العادة، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع " برايت سايد".

1- تضر أسناننا:

قضم الأظافر قد يؤدي إلى تلف دائم لأسنانك وحتى لثتك، ويمكن أن يتسبب في تشقق أسنانك، وقد يجعلها أكثر عرضة للانحراف عن مكانها، أو أن تصبح فضفاضة وتتساقط.

2- رائحة الفم الكريهة:

يكاد يكون من المستحيل إزالة جميع الجراثيم والأوساخ من أظافرنا، حتى مع غسل اليدين المتكرر، وهذا يعني أن البكتيريا المخبأة تحت أظافرنا يسهل الوصول إليها عند قضم الأظافر، ويمكن لهذه البكتيريا أن تبقى وتتكاثر في فمنا، مسببة أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

3- الإصابة بالإسهال:

البكتيريا التي تعيش في فمنا سيئة بما فيه الكفاية، لكن الجراثيم التي نحصل عليها من قضم الأظافر المتكرر يمكن أن تجد طريقها في النهاية إلى أمعائنا، ويمكن أن تسبب هذه الجراثيم التهابات معدية معوية يمكن أن تؤدي إلى آلام في البطن وإسهال.

4- قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالزكام:

أي نشاط يتضمن لمس الوجه يزيد من فرص انتشار المرض، لذا فإن الأشخاص الذين يعضون أظافرهم دون وعي، هذا يعني أنهم أكثر عرضة للتلامس الميكروبي، مثل فيروس نزلات البرد.

5- يؤدي إلى ثآليل في الوجه:

يمكن أن يتسبب قضم أظافرنا أيضًا في حدوث شقوق مجهرية في الجلد حول أظافرنا، حيث يمكن للفيروسات المسببة للثآليل أن تدخل، ويمكن للفيروس بعد ذلك أن ينتقل من الأصابع أو الأظافر إلى الوجه من خلال اللمس أو عند قضم الأظافر، هذا يمكن أن يؤدي إلى ثآليل في الوجه، وخاصة بالقرب من الشفاه.

6- الصداع المزمن:

الأشخاص الذين يعضون أظافرهم لديهم أيضًا فرص متزايدة للإصابة بصرير الأسنان، أو الطحن غير المقصود لأسناننا، وقد يعاني الأشخاص المصابون بصرير الأسنان من ألم في الفك وتوتر في العضلات وآلام حول الوجه وصداع مزمن.