طريقة عمل الكنافة بطرق مختلفة وخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكنافة من الحلويات المفضلة لدى عدد كبير من الصائمين في شهر رمضان، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الكنافة بطرق مختلفة كما جاءت على قناة سي بي سي سفرة.

المكونات:

نصف كيلو كنافة.

نصف كوب سكر بودرة.

كوب سمنة.

زبيب.

فول سوداني.

جوز هند.

شربات.

طريقة عمل الكنافة:

اخلطي الكنافة مع السكر البودرة والسمنة السايحة ثم شكلي طبقة من الكنافة في صينية واضغطي عليها.

ضيفي طبقة أخرى من الزبيب وجوز الهند والفول السوداني، ثم ضيفي طبقة أخرى من خليط الكنافة.

ضعي الكنافة في الفرن حتى النضج ثم اسقيها بالشربات وقطعيها وقدميها.

الكنافة بالقشطة:

المكونات

كنافة مفتتة.

سمنه.

كوب لبن.

3 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

فول سودانى مجروش.

جوز هند.

شربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

سيّحي الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط في صينية.

من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والسمن.

أضيفي إلى اللبن المغلي على النار النشا المذاب في القليل من اللبن.

افردى خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلاً على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

رصي طبقة أخرى من الكنافة والسمن، وساوي الوجه

أدخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج، ثم اسقيها بالشربات وزيني الوجه بالمهلبية والفول السوداني المجروش وجوز الهند.

الكنافة بالمانجو والكريمة

المكونات

نصف كيلو كنافة.

كوب زبدة.

2 حبة مانجا كبيره.

شربات.

كريم شانتيه.

فستق مجروش.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة

اخلطي الزبدة مع الكنافة وقسميها الى قسمين، ورصي كل قسم في صينية، وادخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي.

في طبق التقديم ضعي طبقة من الكنافة، ثم ضيفي عليها طبقة من الكريم شانتيه.

ضيفي عليها قطع المانجا ثم غطيها بطبقة أخرى من الكنافة، ثم ضيفي عليه الشربات.

زينيها بالكريم شانتيه وقطع المانجا والفسدق.