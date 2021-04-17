في بث مباشر.. زوج هالة صدقي يطلقها على الهواء عقب تصريحاتها في برنامج «شيخ الحارة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة هالة صدقي جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب لقائها في برنامج «شيخ الحارة» مساء أمس، مع المخرجة إيناس الدغيدي، إذ تحدثت الفنانة هالة صدقي لأول مرة عن طبيعة الخلافات بينها وبين زوجها، كما كشفت أسرار كثيرة لأول مره عن تفاصيل خلافاتهما الشخصية، التي استمرت على مدار عدة شهور ماضية.

وعقب تداول تلك التصريحات التي كشفتها الفنانة هالة صدقي، خلال حديثها في برنامج «شيخ الحارة»، لجأ زوج الفنانة هالة صدقي «سامح سامي» إلى الظهور في بث مباشر عبر صفحته الشخصية، خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، ليقوم بتطليقها على الهواء مباشرة، بعد أن أعلن عن استيائه الشديد إزاء ما تحدثت عنه الفنانة هالة صدقي، خلال حديثها في البرنامج، عن طبيعة الخلافات فيما بينهما، قائلا «أنا مايشرفنيش أنك تشيلي اسمي.. أنا كلفت المحامي بتاعي في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي، وهو زمانه بيعمل ده دلوقتي وأنا طالع معاكم لايف من أمريكا».

وتابع «سامي» منتقدا إياها على موقفها إزاء شماتتها في وفاة والدته بتداولها عبارة «ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها»، مشيرا إلى أنه يشعر بالاستياء الشديد إزاء اتهامات زوجته له خلال البرنامج ما دفعه لإعلان طلاقها على الهواء.

وعن أبرز التصريحات التي أعلنتها الفنانة هالة صدقي خلال حلقتها في برنامج شيخ الحارة، إذ إنها قالت إن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها انتهت بالفشل، لافته إلى أن السبب من جميع الأزواج التي تزوجت منهم، أنهم فشلوا في كيفية التعامل معها، قائلة: «لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير».