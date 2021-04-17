طريقة عمل شربات القطايف.. بالخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القطايف حلوى شرقية ارتبطت بالشهر الفضيل، فلا يوجد منزل بشهر رمضان المبارك لا يحرص على إعداد القطايف لتناولها بعد الفطار مباشرة مع كوب الشاي.

وشربات القطايف، هو أمر أساسي لتحضيرها، حيث تُسقى به وهي ساخنة على الفور للتحلية، ويرصد «هُن» طريقة إعداده في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل شربات القطايف

مكونات شربات القطايف

2 كوب من السكر

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة عمل شربات القطايف

ضعي كوب الماء في قدر واسع، وضيفي إليه كوبين من السكر، ويقلب جيدًا حتى يذوب قليلاً.

ضعي عصير الليمون إلى مزيج الماء والسكر، وقلبيهما جيدًا.

ضعي الوعاء على نار متوسطة الحرارة، مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام سميك.

إذا ارادتي الشربات خفيف الكثافة، ضيفي الماء للخليط.

طريقة عمل شربات القطايف دايت

مكونات شربات القطايف دايت

كوب وربع من سكر دايت

كوب ونصف من الماء

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

عود من القرفة

طريقة عمل شربات القطايف دايت

اخلطي الماء والسكر الدايت مع عود القرفة واتركي المزيج على نار متوسطة.

قلبي بالملعقة حتى يَذوب السكر تمامًا.

نترك الشربات على النار لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي عصير الليمون إلى الشربات، وينقلب المزيج بالملعقة.

ونتركه لحوالى خمس دقائق أخرى أو حتى يصبح كثيف.

نصائح شربات الحلويات.

- يذاب السكر في ماء بارد ثم يرفع القدر على النار.

- يوضع الشربات على نار هادئة وليست عالية.

- تعصر ليمونة كاملة بمجرد أن يغلي السكر.

يترك ليغلي لمدة دقيقة أخرى ويزال من النار.

- تضاف الفانيليا على الشربات فور غليانه.

- يضاف الشربات البارد على القطايف الساخنة.

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