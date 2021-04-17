حكاية خناقة عمرو راضي وهند مدحت: «بتتشتم عشان تزود متابعين» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر، يتصدر اليوتيوبر، والإنفلونسر عمرو راضي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما بسبب المحتوى الذي يقدمه، أو مقاطع الغناء والرقص التي يظهر فيها، وحتى صوره مع الفتيات، إلا أن الظهور الأبرز له كان بسبب وفاة صديقه مصطفى حفناوي، الذي تعاطف معه الكثير.

وخلال الساعات الماضية، تصدر عمرو راضي «الترند» بسبب خلافه مع الإعلامية الشابة هند مدحت فاروق.

حكاية خناقة عمرو راضي وهند مدحت

«حكاية خناقة عمرو راضي وهند مدحت» كانت الكلمة الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الأزمة التي جمعت بين الثنائي وسببها.

ويعود الخلاف، لمقطع مصور، نشره «راضي» اتهم فيها الأخيرة بالحديث عنه، ومحاولة تقليده بل والتقليل منه، ما دفعه للرد عليها، بل واستناده على أصدقائه من مشاهير السوشيال ميديا، ليردون عليه أيضًا.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بعدما قررت «هند» الاستعانة بصديقاتها هي الأخرى للرد عليه، خلال خاصية القصص المصورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بتزود المتابعين ولا خطوبة

وفور انتشار الأمر، ومقاطع الخلافات بين الثنائي، بات المتابعون يتساءلون حول حقيقة الخلاف.

وبالبحث عن حساب الإعلامية، على «الإنستجرام» وُجد إنه زاد ما يقرب من 100 ألف متابع، عقب الخلاف، ما دفع الكثير لانتقادها بشكل لاذع، مرجحين أن يكون الخلاف مفتعل عمدًا، معلقين: «وافقت تتشتم عشان تزود عدد الفلورز»!.

وعلى الجانب الآخر، رجح البعض أن يكون الأمر مجرد مزحة قبل إعلان خطبتهما، خاصة إن «هند» وعمرو راضي، خضعا لجلسة تصوير سويًا في الفيوم، منذ أيام قليلة، وإن الأمر مجرد دعاية.

من هي هند مدحت فاروق؟

مراسلة وإعلامية

تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة تيلفزيون عام 2017

وعملت مراسلا تيلفزيونيا منذ عام 2017 وحتى 2019، أبرزها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين وحفل افتتاح كأس أمم إفريقيا.

عملت مقدمة برنامج رياضي ten سبورت.

تعمل حاليا بلوجر.

تمت خطبتها على المصور الشهير انتيكا لمدة قصيرة.