طريقة عمل الصوص الأبيض في المنزل: خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الصوص الأبيض واحد من أهم أنواع الصلصة التي تستخدمها ربات المنازل في إعداد المكرونة، والدجاج، والشوربة، وغيرها من الأكلات التي يُستخدم فيها الصوص الأبيض، أو «الوايت صوص».

وبدلًا من شرائه جاهزًا، إليكِ طريقة عمل الصوص الأبيض في المنزل، بخطوات بسيطة، ودون تكلفة.

الصوص الأبيض

مكونات الصوص الأبيض

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

2 كوب كبير لبن

ملح

فلفل أسود مطحون

ملعقة قشدة

مكعب جبنة مثلثات

طريقة عمل الصوص الأبيض

في إناء كبير، شوحي الزبدة، على نار منخفضة مع التقليب حتى تسيح الزبدة.

ضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب حتى يتكون خليط ذهبي اللون.

نضيف اللبن تدريجيًا مع التقليب بمضرب يدوي.

ضيفي الجبن والقشدة، واستمري في التقليب جيدًا.

يُتبل الصوص الأبيض برشة الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام المناسب للصوص الأبيض

نصائح عند عمل الصوص الأبيض «الوايت صوص»

ولضمان نجاح الصوص الأبيض، إليكِ عدة نصائح كي يبقى كالمطاعم.

تجنبي ترك الدقيق حتى يحترق خلال التحمير، وذلك حتى الحفاظ على لونه الذهبي.

يفضل استخدام الزبد وليس السمن، لخفتها.

توضع ملعقة زبد كبيرة لكل ملعقة دقيق.

ضيفي الجبنة الكريمي الغنية على الوايت صوص خلال التحضير.

لا تضيفي أي نكهات على الصوص الأبيض، سوى الملح والفلفل الأبيض.

ضيفي القليل من جوزة الطيب المبشورعلى الصوص الأبيض، وإذا وضع على المكرونة يرش رشة صغيرة زعتر.

يجب الاستمرار في التقليب طوال مدة عمل الصوص لتجنب حرق الدقيق أو تكتله.

توضع الكريمة اللباني بعد أن يثقل الصوص وقبل إغلاق النار مباشرة.

لتلوين الصوص:

توضع ملعقة صلصة متوسطة للحصول على بينك صوص وهو المفضل للمأكولات البحرية.

توضع ملعقة كركم صغيرة للحصول على الصوص الأصفر.