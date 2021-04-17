طريقة عمل الكنافة الملفوفة.. وصفة لذيذة وسهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي شهر رمضان الكريم محملا بالكثير من الخيرات، إذ يحرص كثير من الصائمين على إعداد الكثير من الوجبات والأكلات المتنوعة والمشروبات الرمضانية والعصائر الطازجة المختلفة، بالإضافة إلى البحث عن طريقة عمل الحلويات بأنواعها المختلفة، خصوصا تلك التي تتميز بالطابع الرمضاني، مثل الكنافة والبسبوسة والبقلاوة وصوابع زينب، إذ يحرص الكثير من السيدات على إعداد نوع من أنواع الحلويات يوميا بعد الإفطار.

وتعد الكنافة من أكثر وأهم الحلويات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان الكريم، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكنافة الملفوفة، وفق الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامجها «على قد الأيد» الذي يتم إذاعته عبر قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير الكنافة الملفوفة

- يتم شراء كنافة طرح من المحلات المتخصصة.

- إحضار مقدار مناسب من السمن.

- إعداد الشربات الخاصة بالكنافة.

طريقة عمل شربات الكنافة الملفوفة

- كوبان من الماء يتم غليهما.

- يتم إضافة الكمية المناسبة من السكر.

- ثم يتم إضافة قدر مناسب من عصير الليمون.

طريقة عمل الكنافة الملفوفة

- يتم لف شرائط الكنافة الطرح ولفها حول نفسها بشكل حلزونى فى الصينية.

- ثم يتم إضافة السمنة السايحة على جميع الكنافة من فوق.

- ثم يتم إدخال الكنافة في الفرن حتى تمام النضج.

- وعندنا يميل لونها للاحمرار، يتم استخراجها من الفرن.

- يتم وضع الشربات التي تم إعدادها عليها حتى تتشربها.

- ثم يتم تركها لبضع دقائق حتى تبرد.

- ثم يتم وضعها في الأطباق ليتم تقديمها.

ويحرص كثير من الصائمين خلال شهر رمضان على تناول الحلويات بعد الفطار، سواء كانت جاهزة أو تلك التي يتم صنعها في المنزل، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، يتوجه كثيرون لإعداد الأكلات والحلويات في المنزل، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.