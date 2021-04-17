القاهرة - سمر حسين - تحتاج صينية السمك إلى أرز الصيادية، الذى يتمتع بمذاق رائع بإختلاف طرق اعداده، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل أرز الصيادية، كما جاءت على سي بي سي سفرة.

أرز الصيادية

المكونات

أرز.

بصل.

زيت.

كمون ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

ماء.

طريقة عمل أرز الصيادية

شوحى البصل فى الزيت على النار حتى يصبح لونه بنى.

اضافة الأرز والماء والملح والفلفل الأسود.

إتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.

الأرز الأحمر

المكونات

أرز بسمتي.

جمبري.

سمك كاليماري.

كوب صلصة طماطم.

عصير ليمون.

3 ملاعق صغيرة سكر.

زبدة.

زيت ذرة.

ثوم مفروم.

ماء مغلى.

ملح وفلفل.

طريقة عمل الأرز الأحمر

شوحي السي فود مع الثوم وزبدة وزيت وملح وفلفل.

أضيفى عصير الليمون ويقلب جيدا.

أضيفي الصلصة والسكر واستمرى فى التقليب.

ضعي الأرز واتركيه يتحمص قليلا مع المكونات.

أضيفي الماء واخفضى درجة الحرارة حتى يكتمل النضج.