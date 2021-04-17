طريقة عمل قمر الدين الجاهز في المنزل.. المشروب المفضل في رمصان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المشروبات الرمضانية هي المشروبات الأكثر تناولا في وقتنا الحالي، إذ يحرص الصائمين على تناولها مع وجبة الإفطار خلال شهر، كما يحرصون أيضا على إعداد الأكلات المختلفة والمتنوعة والحلويات التي تتميز بالطابع الرمضاني مثل الكنافة والقطايق والبسبوسة والزلابية وصوابع زينب وبلح الشام، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، نجد أن الكثيرين أصبحوا يحرصون على إعداد الأكلات والمشروبات في المنزل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويبحث الكثير من السيدات على طريقة عمل عصير قمر الدين الجاهز ليتم إعداده وتناوله مع وحبة الإفطار، ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل عصير قمر الدين الجاهز، وفق وصفة هبير الطبخ الإعلامية أميرة شنب، خلال البرنامج الخاص بها «أميرة في المطبخ»، الذي يتم إذاعته على قناة CBC سفرة، كالتالي:

مقادير عصير قمر الدين الجاهز

- لفة قمر الدين.

- كمية مناسبة من السكر حسب رغبة المقدم لهم.

-ماء مغلى.

طريقة عمل قمر الدين الجاهز

- يجب أن يتم نقع قمر الدين مع ماء مغلى على نار

- ثم يتم الاستعانة بالخلاط.

- ثم بعد ذلك يتم وضع قمر الدين مع مياه أو لبن، ثم يتم إضافة السكر، ويتم بعد ذلك ضربه في الخلاط.

- ثم يتم تركه حتى يبرد.

- ويتم وضعه في كوبايات وكاسات ويتم تقديمه.

ويحرص الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان على إعداد النشروبات والعصائر الرمضانية ليتم تناولها مع وجبة الإفطار وخلال الفترة بين الإفطار والسحور، وهناك الكثير من المشىروبات الرمضانية الأخرى مثل التمر والعرقسوس والسوبيا والخشاف وقمر الدين.