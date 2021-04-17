"دخل في عينك غبار أو تراب؟".. إليك 5 طرق بسيطة تخلصك منها دون تلوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عادة تعمل رموشنا وجفوننا ودموعنا على منع الأشياء من دخول أعيننا أو لطردها سريعًا إذا دخلت.

مع ذلك، غالبًا ما تدخل حبة رمل صغيرة أو بعض الغبار، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح القرنية، والذي قد يكون مؤلمًا.

لذلك من المهم أن تعرف كيفية إخراجها في أسرع وقت ممكن دون تلوث، وهو ما نسعرضه وفقا لـ"brightside"

1- غسل الأيدي:

عادة ما ننسى هذه الخطوة،فمن المهم جدًا أن تكون يديك خالية من الجراثيم قبل أن تلمس عينيك، سوف تقلل من خطر الإصابة بالبكتيريا غير المرغوب فيها أو حتى المزيد من الأوساخ في عينيك، وتجنب بعض حالات العين المزعجة للغاية.

2- حاول أن ترمش وتدع دموعك تنزل:

فرك عينيك هو رد فعل طبيعي يشعر به كل شخص تقريبًا عندما يشعر بشيء في أعينهم، لكن هذا قد يتسبب في الواقع في مزيد من الضرر لعينيك، لذا حاول منع نفسك من فعل هذا وحاول إزالة الرمال أو الغبار بالرمش عدة مرات.

هذه هي الطريقة الطبيعية التي يحمي بها جسمك عينيك من الأشياء التي يحتمل أن تكون خطرة وقد تؤدي الحيلة فقط لتحرير عينك من الذي بداخلها

3 -محاولة معرفة ما بعينك:

بمجرد أن تكون في مكان الإضاءة به جيدة، ما عليك سوى النظر إلى الأعلى ثم إلى الأسفل وإلى الجوانب، لمعرفة ما إذا كان يمكنك تحديد مكان الشيء الذي بها إذا لم تتمكن من العثور عليه على الفور، فقد يكون موجودًا في داخل أحد الجفون لفحص الغطاء العلوي، قم بوضع قطن الأذن من الخارج وثني الغطاء برفق فوق طرفه، ثم انظر للأسفل لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور عليه.

4- إخراج حبيبات الرمل بحركة دائرية باستخدام عود قطني:

إذا وجدت شيئًا بداخل جفنك، يمكنك محاولة إخراجه بقطعة قطن مبللة، فامسك جفنك بإصبع واحد، ثم ضع امسح عليه بحركة دائرية، مع الابتعاد عن العين،ح حتى يمكنك إزالة بأمان.

5- ضع عينك في ماء نظيف:

أولاً اشطف العين ولا تدع أي شيء آخر يلمس الحافة أو الداخل، ثم املأ الكوب حتى منتصفه بالماء، وضع الكوب على العين المراد شطفها، واضغط بالكوب بإحكام على بشرتك لمنع السائل من التسرب.

وبعد ذلك قم بإمالة رأسك للخلف وافتح عينك على اتساعها، ثم حرك عينك من جانب إلى آخر وأعلى ولأسفل، للسماح للسائل بغسل جميع أجزاء العين.