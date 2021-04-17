«اشتغل في الفراخ.. وبينام والكرة في حضنه».. معلومات عن ضيف «رامز عقله طار» على لسان والدته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي» هو ضيف حلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار» للفنان رامز جلال، وهو ضمن سلسلة برامج المقالب، التي بدأت قبل عدة سنوات، ويعتمد البرنامج على استضافة الضيف في أكبر مدينة الملاهي بالسعودية، ومن ثم يبدأ وصلات من المقالب التي تثير خوف الضيوف.

ومجدي أفشة هو لاعب النادي الأهلي، والذي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أنه يوصف دائمًا بـ«صانع الألعاب»، ويقع مساء اليوم ضحية «رامز عقله طار»، ويستعرض «هن» أبرز المواقف التي جمعت لاعب القلعة الحمراء مع والدته.

سب تسميته بـ«أفشة»

محمد مجدي، هو اسم اللاعب الحقيقي، لكن اقترن به اسم «أفشة»، بعدما أطلق عليه أحد أصدقائه هذا اللقب، الذي يرجع حكايته إلى «كنت بشتغل في ذبح الفراخ مع والدتي عندما كنت صغيرًا.. وكمان عشان بمسك الكرة وأقدر احتفظ بيها بين أقدامي.. بعرف أقفش كويس»، بحسب حديثه في لقاء إعلامي سابق.

حلم والدته يحقق لقب بطولة أبطال أفريقيا

توج «أفشة» في بطولة أبطال أفريقيا، وعلقت والدته عزة فارس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، معبرة عن فرحتها وسعادتها بتحقيق حلم نجلها.

وقالت والدة أفشة «طوال وقت المباراة كنت أصلى وأدعيله ومشفتش المباراة من كتر القلق.. وكنت حلمت ليلة مباراة الأهلى والزمالك بأن أفشة سيحرز هدف ويكون سبب سعادة ملايين الجماهير».

وأكدت والدة أفشة: «كنت أتمنى أنه يكمل تعليمه.. لكن اختار طريق الكرة والاحتراف».

حنين على أسرته وبيحب الملوخية

وخلال لقاء مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة «أون تايم»، تحدثت «عزة» عن علاقتها بابنها الذي يتميز بالحنية من صغره وعلاقته القوية بأهل قريته «كومبرة».

وذكرت والدة أفشة قائلة: «حنية محمد للجميع أنا وأبوه وأخواته علشان كده ربنا بيحبب فيه الناس كلها.. ومن صغره وهو يعشق كرة القدم ويحب أصدقائه بالجميع ولم يكن له صديق واحد بل الكثيرين.. تابعت أن حياته كلها كرة القدم لدرجة أنه كان ينام والكرة بيده».

وذكرت «عزة» ان ابنها كان يحب الكبدة والملوخية والأرز الأكلات المفضلة التي يعشقها ابنها منذ الصغر.